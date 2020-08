Die Autorennserie DTM will trotz der anhaltenden Corona-Pandemie schon in vier Wochen wieder vor Fans starten. Wie die DTM mitteilte, sind für die Rennen in Assen/Niederlande am 5. und 6. September jeweils 10 000 Zuschauer zugelassen. Ein entsprechendes Hygiene- und Sicherheitskonzept wurde von den niederländischen Behörden vorbehaltlich der Entwicklungen in der Corona-Krise genehmigt. Der Ticketverkauf läuft bereits seit Freitagmorgen.