Von Philipp Schneider

Ein tödlicher Unfall hat das Rennen einer Nachwuchsserie in Spa-Francorchamps überschattet. Der 18-jährige Niederländer Dilano van't Hoff starb am Samstag nach einer Karambolage mehrerer Fahrzeuge auf regennasser Fahrbahn und bei Sichtverhältnissen, die so schlecht waren, dass sich die Frage stellt, ob das Rennen überhaupt hätte gestartet werden dürfen.

"Wir sind am Boden zerstört über den Verlust eines unserer größten niederländischen Talente, das in den Jahren, in denen er mit uns Rennen fuhr, so viel Energie in unser Team brachte", erklärte van't Hoffs Rennstall MP Motorsport: "Wir sprechen Dilanos Familie und seinen Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus und stehen voll hinter ihnen und unseren Teammitgliedern, die nicht nur einen Fahrer, sondern auch einen Freund verloren haben." Das Rennen hatte im Rahmen der Formula Regional European Championship (FRECA) stattgefunden, einer Vorstufe für Nachwuchsfahrer auf dem Weg in die Formel-3-Weltmeisterschaft.

Der tödliche Unfall ereignete sich an ähnlicher Stelle wie der von Anthoine Hubert 2019

Die Nachricht erreichte auch die Formel 1 am Rande des Großen Preises von Österreich in Spielberg. "Wir sind sehr traurig, dass wir heute in Spa-Francorchamps vom Tod von Dilano van't Hoff erfahren haben", erklärte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. "Dilano starb bei der Verfolgung seines Traums, die Spitze des Motorsports zu erreichen. Zusammen mit der gesamten Motorsportgemeinschaft sind unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Angehörigen."

Im August 2019 war bei einem Formel-2-Rennen in Spa der Franzose Anthoine Hubert an ähnlicher Stelle bei einem Massenunfall ums Leben gekommen. In der Raidillon, der Kurve nach der berühmten Eau-Rouge-Senke, war der Franzose erst mit der Begrenzungsmauer kollidiert und dann wieder zurück auf die Strecke geschleudert worden, wo ihn ein nachfolgendes Auto bei hoher Geschwindigkeit erfasste. Die Sicherheitsmaßnahmen in Spa wurden anschließend erhöht. Auch Dilano van't Hoff stand einige Meter vor dieser Stelle auf der Kemmel-Gerade mit seinem Rennwagen nach einem Dreher quer zur Fahrtrichtung, als er von einem anderen Boliden getroffen wurde.

Formel-1-Fahrer Lance Stroll: "Diese Passage muss überprüft und geändert werden"

Viele Formel-1-Fahrer drückten am Samstag ihre Trauer aus, einige forderten aber mehr Schutz der Piloten. "Es ist nicht fair, was passiert ist. Diese Passage muss überprüft und geändert werden, denn wir haben innerhalb von vier, fünf Jahren zwei junge Talente verloren", sagte Aston-Martin-Pilot Lance Stroll. Am letzten Juli-Wochenende fährt auch die Formel 1 in Spa. Weltmeister Max Verstappen meinte: "Es gibt definitiv Dinge, die wir uns anschauen müssen. Was heute passiert ist, war eindeutig unnötig." Allerdings sei es zu "einfach, die Schuld allein auf die Strecke zu schieben. Wir sollten uns auch betrachten, wie nass es war und derartige Dinge."