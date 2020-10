Motorrad-Pilot Stefan Bradl (Zahling) wird auch beim Großen Preis von Aragonien am kommenden Wochenende den sechsmaligen MotoGP-Weltmeister Marc Marquez ersetzen. Der 30-Jährige, der am vergangenen Sonntag in Frankreich starker Achter geworden war, absolviert seinen siebten Einsatz als Vertreter des verletzten Spaniers. Das gute Ergebnis von Frankreich sei gleichzeitig "zusätzliche Motivation", sagte Bradl. Marquez, der in den vergangenen Jahren die MotoGP dominierte, hatte beim Saisonauftakt im Juli einen Bruch des rechten Oberarms erlitten und musste operiert werden.