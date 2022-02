Motorradprofi Marcel Schrötter hat sich bei Testfahrten im portugiesischen Portimao bei einem Sturz eine Fraktur an der linken Hand zugezogen. Der Bruch sollte bereits am Dienstag in Barcelona operiert werden. Aktuell ist ungewiss, ob Schrötter beim WM-Auftakt am 6. März in Katar mitfahren kann. Der 29-Jährige aus Landsberg am Lech gibt sich aber kämpferisch. "Ich gebe alles in meiner Macht stehende, um schnell wieder einsatzbereit zu sein", sagte der Moto2-Fahrer. Die diesjährige Saison ist für den einzigen deutschen fixen Starter in der Motorrad-WM und dessen Zukunft wegweisend.