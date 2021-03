Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez, 28, wird beim Saisonauftakt der Motorrad-WM am Wochenende in Doha/Katar nicht starten; das gab das Honda-Werksteam bekannt. Der Spanier habe es in Absprache mit den Ärzten für ratsam gehalten, acht Monate nach seinem Oberarmbruch noch mit einem Einsatz zu warten. "Ich wäre gerne gefahren, aber wir müssen weiter daran arbeiten, um die optimalen Voraussetzungen für eine Rückkehr zu schaffen", sagte Marquez. Wie im Vorjahr springt Stefan Bradl (Zahling) für Marquez ein. Der frühere Moto2-Weltmeister war 2020 bei elf Rennen als Ersatzmann zum Einsatz gekommen. Der 31 Jahre alte Honda-Testfahrer fliegt am Dienstag zurück nach Katar, wo er zuletzt schon getestet hatte. "Ich denke, am Mittwoch kann ich wieder raus an die Rennstrecke", so Bradl.