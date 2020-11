Der italienische Motorradpilot Andrea Iannone ist zu einer Dopingsperre verurteilt worden. Das verkündete der Internationale Sportgerichtshof am Dienstag. Im Berufungsprozess folgte das Gericht der Empfehlung der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) und verhängte die Höchststrafe. Iannone darf rückwirkend vom 17. Dezember 2019 an für vier Jahre lang nicht an Rennen teilnehmen, die vom Motorrad-Weltverband FIM ausgetragen werden. Im vergangenen Dezember war bei einem Dopingtest Iannones die Substanz Drostanolon festgestellt worden. Dabei handelt es sich um ein anaboles Steroid, das zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet wird. Der Italiener meinte, die Substanz habe er vermutlich beim Verzehr von verunreinigtem Fleisch während des Grand-Prix in Malaysia zu sich genommen. Laut Wada und Cas habe der 31-Jährige das jedoch nicht beweisen können. Iannone sprach in einer ersten Reaktion von der "größten Ungerechtigkeit, die man sich vorstellen kann".