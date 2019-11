Am Ende war es umsonst gewesen. Der Aufschrei, die Plakate und Banner mit "Safe Kiefer Racing", die T-Shirts, die der Fahrer Lukas Tulovic entworfen hat. "Rettet Kiefer, unser deutsches Motorsport-Erbe", stand darauf. "Es hat gut getan", sagt Jochen Kiefer. "Aber es war mir klar, dass das nichts bringen wird."

Der Rechteinhaber Dorna hat sich nicht erweichen lassen, der Rauswurf des Teams aus der WM blieb bestehen. Und so hat am vorvergangenen Wochenende der traditionsreichste deutsche Motorrad-Rennstall Abschied nehmen müssen. Nicht einmal das Vorhaben, im letzten Rennen nicht Letzter zu werden, ist aufgegangen. Auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia musste der 19-jährige Tulovic sein Motorrad mit einem Defekt abstellen. Es war ein trauriges Ende einer Ära. Was bleibt: die Frage, wer das Erbe antritt und wer die Lücke füllt, die der Rennstall hinterlässt.

Der Name Kiefer steht im Motorradsport für gute Nachwuchsarbeit - und auch für die letzten großen deutschen Erfolge. Seit 2003 waren die Brüder Jochen und Stefan mit ihrem Team in der WM, mit Stefan Bradl gewann der Rennstall 2011 die Moto2-WM, 2015 die Moto3 mit Fahrer Danny Kent. Doch zuletzt trafen Jochen Kiefer harte Schicksalsschläge. 2017 wurde sein Bruder und Teamchef Stefan beim Grand Prix in Malaysia in seinem Hotelzimmer tot aufgefunden; eine Obduktion ergab als Ursache einen Herzinfarkt.

"Dankbarkeit gibt es nicht"

Jochen Kiefer muss seitdem alleine weitermachen; er, der sich immer als Techniker und Schrauber gesehen hat, und den Bruder die Geschäfte führen ließ. "Stefan wusste, wo er hingehen muss und mit wem er zu reden hat." Dieses Wissen fehle ihm noch, sagte Kiefer vor wenigen Wochen. Und es ist möglich, dass auch das dazu beigetragen haben mag, dass plötzlich kein Platz mehr war für den Rennstall. Denn im August hatte die Dorna plötzlich Redebedarf, lud ihn zu einem Gespräch vor - und eröffnete ihm das WM-Aus. "Dankbarkeit gibt es nicht", sagte Kiefer danach. "Aber auch die Leute von der Dorna hatten Tränen in den Augen."

Es ist die alte Geschichte von der Macht des Geldes im Motorsport, die wohl hinter dem Aus von Kiefer steht. Womöglich haben große Konzerne Druck gemacht und viel Geld ins Spiel gebracht, um weitere Startplätze in der Moto2 zu bekommen. "Die Teams, die den kleinsten Widerstand haben, sind die Privatteams - und deshalb mussten wir über die Klinge springen", klagt Kiefer. Die Dorna begründete ihre Entscheidung, Kiefer und das italienische Tasca-Team auszuschließen, vordergründig mit der geplanten Verkleinerung des Starterfeldes, um Kosten zu sparen. Doch die Startplätze wurden nun dem italienischen Team Gresini und dem vom staatlichen malaysischen Ölkonzern alimentierten Team Petronas zugeschlagen. Nur weil sich der Hersteller KTM überraschend zurückzog, wurde das Fahrerlager tatsächlich ausgedünnt.

Kurz hatte Jochen Kiefer überlegt, alles hinzuwerfen. Trost und Halt gab ihm seine Frau, die nach dem Tod seines Bruders im Rennstall einstieg. "Wir haben uns entschlossen, diesen Weg weiter zu gehen."