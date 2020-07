Motorrad-Weltmeister Marc Marquez ist beim Saisonauftakt der MotoGP in Jerez schwer gestürzt und hat sich einen Bruch des rechten Oberarms zugezogen. Das gab das Honda-Werksteam nach dem Rennen bekannt. Der Spanier soll am Dienstag in Barcelona operiert werden. Wie lange er ausfällt, war zunächst offen. Durch die Verletzung des Titelverteidigers könnte Honda-Testfahrer Stefan Bradl (Zahling) schon am kommenden Wochenende sein Comeback in der Königsklasse geben, die wegen der Corona-Absagen in diesem Jahr nur 13 statt 20 Rennen fahren wird. Das Rennen in Jerez gewann der Franzose Fabio Quartararo.