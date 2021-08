Von Andreas Liebmann

Motorradfahrer können verblüffend hartnäckig sein, doch im Fall von Diethelm Triemer darf man wohl fest davon ausgehen, dass er nicht wieder aufsitzen wird, um ein letztes Mal zurückzuschlagen. Vor einigen Wochen ist Triemer 67 geworden, seinen Bikeshop in Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, den er seinen Lebenstraum nannte, hat er zum Jahreswechsel geschlossen, nach 30 Jahren. Nun also Ruhestand, ein Baumhaus für die Enkel bauen, so stellte er sich das in der Schweriner Volkszeitung vor. Martin Smolinski, der Speedwayfahrer aus Olching bei Fürstenfeldbruck, darf sich vorerst also mal ausruhen auf seinem neuen Rekord. Denn am Samstag ist er zum achten Mal deutscher Speedwaymeister geworden, was niemand vor ihm je geschafft hat. Egon Müller hat fünf Titel gesammelt, Gerd Riss vier. Am nächsten von allen kommt ihm noch Triemer, der in dieser Sportart einst sieben Mal DDR-Meister war - aber nun eben ganz dringend ein Baumhaus errichten muss.

Mai 2020: Oberschenkelhals und Hüftpfanne kaputt, Muskulatur und Nerven beschädigt, langwierige Schmerzen

Wie verblüffend hartnäckig Motorradsportler ansonsten sein können, hat Smolinski gerade selbst demonstriert. 2019 hatte er sich das Schlüsselbein gebrochen. Verletzungen sind Teil des Geschäfts. Im Mai 2020 war es dann die Hüfte: Oberschenkelhals und Hüftpfanne kaputt, Muskulatur und Nerven beschädigt, langwierige Schmerzen. Wieder war er drauf und dran, drei Monate später in den Grand Prix zurückzukehren. Dann aber merkte er, dass er sich und seinem Körper doch eine längere Pause gönnen musste. Es war doch etwas heftiger gewesen diesmal. Er war nach Leipzig gereist, weil er während des Lockdowns in Bayern nicht hatte trainieren können, nutzte den Ausflug auf der Bahn dann bis zur Erschöpfung - als er plötzlich die Kontrolle verlor und Hüfte voraus in eine Mauer krachte.

35 war er, man hätte das als geeigneten Zeitpunkt ansehen können, die erfolgreiche Karriere zu beenden, als Signal, es nun gut sein zu lassen, ehe das Glück im Unglück ganz aufgebraucht ist; vielleicht einen Bikeshop zu eröffnen oder ein Baumhaus zu bauen. Tatsächlich bastelt er zwar längst an einem Plan für später, erwarb eine Firma für Motoreninstandsetzung, aber in den Rennbetrieb wollte er sich zurückkämpfen. "Ich lebe vom Speedwayfahren", erklärte er damals. "Ich bin kein Fußballer, der mit 40 ausgesorgt hat."

Die deutsche Meisterschaft in Stralsund wurde im K.-o.-System ausgefahren, in dem jene Fahrer ausschieden, die zweimal nacheinander Dritter oder Vierter in einem Lauf waren. Smolinski hatte mit diesen Platzierungen wenig Berührungspunkte - er sicherte sich der Einfachheit halber drei Laufsiege, mit denen er sich direkt ins Finale katapultierte, wo ihm dann vor Kai Huckenbeck und Norick Blödorn ein Start-Ziel-Sieg gelang. Danach wusste er durchaus, was ihm da gelungen war: "Vor eineinhalb Jahren, nach meinem Unfall, wusste ich nicht, ob ich wieder laufen kann", erinnerte sich Smolinski. "Jetzt stehe ich wieder ganz oben."