Nach der Beinahe-Katastrophe beim MotoGP-Rennen in Spielberg hat Motorrad-Rekordfahrer Valentino Rossi an die Vernunft seiner Fahrerkollegen appelliert. "Wir müssen verstehen, dass unsere Motorräder bei diesen Geschwindigkeiten Geschosse sind. Ich denke, die Grenzen wurden überschritten", sagte der 41 Jahre alte Italiener. Es fehle Respekt unter den Fahrern, was in der Motorrad-WM immer wieder riskante Situationen provoziere. Beim WM-Lauf in Österreich hatten wenige Zentimeter zu einem Massencrash gefehlt. Nach dem Zusammenstoß zwischen dem Franzosen Johann Zarco und Franco Morbidelli (Italien) hatte Rossi Glück, als eine der Maschinen mit rund 200 Stundenkilometern nur knapp an seinem Helm vorbeischoss.