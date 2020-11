Der spanische Motorrad-Pilot Joan Mir ist neuer MotoGP-Weltmeister. Dem 23-Jährigen genügte beim vorletzten Saisonrennen in Valencia ein siebter Platz zum Titelgewinn. Der Suzuki-Pilot tritt damit die Nachfolge seines Landsmanns Marc Marquez (Honda) an, der seine Saison nach einem Sturz beim Auftaktrennen in Jerez frühzeitig beenden musste. Für Mir ist es der erste WM-Triumph in der Königsklasse, 2017 hatte er den Titel in der Moto3 gewonnen. "Ich habe keine Worte. Dafür habe ich mein ganzes Leben gekämpft", sagte Mir: "Ich kann nicht lachen, ich kann nicht weinen, es ist eine Mischung der Emotionen." Mir ist der erste Fahrer, der sowohl den Moto3- als auch den MotoGP-Titel gewonnen hat. Der Zahlinger Stefan Bradl (Honda) belegte in Valencia den 14. Platz. Der Moto2-Weltmeister von 2011 wird auch beim abschließenden Rennen in Portimao in Portugal am kommenden Wochenende Marc Marquez vertreten. Platz eins in Valencia hatte sich der Italiener Franco Morbidelli (Yamaha) vor dem Australier Jack Miller (Ducati) gesichert. In der Moto-2-Klasse ging der Sieg an den Spanier Jorge Martin.