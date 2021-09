Motorradfahrer Marcel Schrötter ist beim Grand Prix von Aragon mit einer Zeitstrafe belegt worden und dadurch aus den Top Ten gefallen. Weil der 28 Jahre alte Landsberger am Sonntag in der letzten Runde des Moto2-Rennens eine Streckenmarkierung überfuhr, erhielt er nachträglich eine Strafe von drei Sekunden. Dadurch verlor er einen Platz und fiel auf Rang elf zurück. Im Gesamtklassement verteidigt Schrötter Platz neun. Den Sieg beim Heimrennen sicherte sich der Spanier Raul Fernandez vor dem WM-Führenden Remy Gardner. Die WM-Saison wird am kommenden Wochenende im italienischen Misano fortgesetzt.