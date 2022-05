Motorrad-Pilot Stefan Bradl ist beim Großen Preis von Spanien zweimal gestürzt. Der Honda-Testfahrer kam in seinem zweiten Einsatz in der laufenden MotoGP-Saison früh von der Strecke ab, stieg aber wieder auf. Nach einem weiteren Sturz war sein Rennen beendet. Zuvor hatte Marcel Schrötter in der Moto2-Klasse mit einer starken Aufholjagd Rang fünf geholt. Bradl startete im sechsten WM-Lauf per Wildcard und erlebte ein verpatztes Wochenende. Der Sieg in Jerez ging bei 45 Grad Hitze an Francesco Bagnaia (Italien). Weltmeister Fabio Quartararo aus Frankreich reichte Rang zwei, um die Gesamtführung zu behaupten. Schrötter, 29, startete nach einem verpatzten Qualifying nur von Platz 18, fuhr dann aber wie entfesselt und überholte kurz vor Schluss auch noch den Führenden der aktuellen Weltmeisterschaft, Celestino Vietti aus Italien.