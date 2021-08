Die Motorrad-Weltmeisterschaft findet auch in diesem Jahr nicht in Malaysia statt. Der Weltverband FIM und MotoGP-Rechteinhaber Dorna teilten am Donnerstag mit, dass das für den 24. Oktober geplante Traditionsrennen in Sepang wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann. Ursächlich für die Absage sind die Reisebeschränkungen in Asien, die eine Durchführung nicht möglich machen. Die Anzahl der Rennen bleibt in diesem Jahr dennoch unverändert. Als Ersatzort haben die Verantwortlichen der Moto-GP-Serie bereits ein zweites Wochenende in Misano in Italien nominiert. Bereits am 19. September wird auf diesem Kurs unweit von Rimini der Große Preis von San Marino ausgefahren.