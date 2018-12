Pioniere

Die Klubs der zweiten Bundesliga haben sich am Montag darauf geeinigt und am Dienstag bekanntgegeben, dass es von der Saison 2021/'22 an keine Montagsspiele mehr geben wird. Das Topspiel findet demnächst am Samstagabend statt. Der Montag war bei den Fans schon unbeliebt, als er 1993 geschaffen wurde. "Montags gehört Vati mir", titelte 1997 der Übersteiger, das Fanmagazin des FC St. Pauli. "Das ist ein Erfolg, der uns beflügeln wird", sagte Sig Zelt, der Sprecher von Pro-Fans, dem Sportinformationsdienst. Was bleibt, sind Geschichten.

Am Anfang, sagt Olaf Schröder, war der Anpfiff nie pünktlich. Bis 2017 der Sender Sky die Rechte kaufte, lief das Montagsspiel im Deutschen Sport-Fernsehen (DSF), später Sport1. Vom Sender stammte überhaupt erst die Idee. Und die, erzählt Schröder, Sport1-Geschäftsführer und damals verantwortlicher Redakteur, sei recht spontan umgesetzt wurden, "kurzfristig". Deshalb fand das erste Montagsspiel nicht am ersten, sondern am 12. Spieltag statt: St. Pauli gegen Bochum. Schröder erzählt, wie vor dem Spiel Trainerinterviews geführt wurden, wie sich deshalb der Anstoß verzögerte. Er sah spätere Nationalspieler erstmals auf der großen Bühne, Michael Ballack und Gerald Asamoah, Lukas Podolski lupfte am Montagabend gegen Saarbrücken das Tor des Monats. "Es wurde ein Produkt geschaffen", sagt Schröder. Als er am Dienstag von der Entscheidung hörte, sagt er, "war ich fassungslos". Sebastian Fischer