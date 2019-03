4. März 2019, 23:10 Uhr Montagsspiel der dritten Liga Das Ende der Bauchschmerzen

Die SpVgg Unterhaching gewinnt 1:0 bei den Würzburger Kickers - und verdient sich so ihre ersten Punkte nach der Winterpause.

Von Sebastian Leisgang

Allzu lange hielt es Claus Schromm nicht auf seinem Klappstuhl. Kurz bevor Schiedsrichter Sören Storks das Spiel am Montagabend im Würzburger Stadion freigab, ließ sich der Trainer der SpVgg Unterhaching an der Seitenlinie nieder. Wenig später aber erhob sich Schromm wieder und stellte sich vor der Bank auf. Offenbar spürte er, dass seine Mannschaft noch ein paar Ratschläge benötigte. Knapp zwei Stunden später, als Storks zum letzten Mal an diesem Abend in seine Pfeife gepustet hatte, fiel er seinem Spieler Thomas Hagn um den Hals. Unterhaching hatte die Partie 1:0 gewonnen und seine vier Spiele währende Serie an Niederlagen beendet.

Nach der Partie sprach Schromm von "Riesenbauchschmerzen", die Würzburg seiner Mannschaft "über 90 Minuten" bereitet habe. Seine Elf, meinte er, gelte für viele als spielstärkste der dritten Fußball-Liga. "Ich weiß nicht, ob die mal in Würzburg vorbeigeschaut haben", sagte er. Das Positionsspiel der Kickers, der Fluss, das habe ihm imponiert, gestand Schromm. Als Sieger fällt es zwar besonders leicht, Komplimente auszusprechen, doch die Hymne war Unterhachings Trainer abzunehmen. Gerade in der ersten Hälfte hatte Würzburg seiner Mannschaft ja erhebliche Probleme bereitet.

So legte Unterhaching in den ersten 45 Minuten einen Auftritt voller Gegensätze hin. In der Offensive hinterließ Schromms Mannschaft einen durchaus ansprechenden Eindruck, doch in der Defensive war sie ein ums andere Mal nicht auf der Höhe. So bot sich Patrick Göbel eine erste Würzburger Möglichkeit, er zielte jedoch am Tor vorbei (4.), ehe Fabio Kaufmann seinen Meister in Torwart Lukas Königshofer fand (12.) und Simon Skarlatidis eine weitere Chance ausließ (26.). "Ich glaube, Unterhaching hatte keinen Zugriff", sagte Würzburgs Trainer Michael Schiele - der nach gut einer Viertelstunde allerdings sah, wie sein Team auf einmal ins Hintertreffen geriet.

Ließ Stefan Schimmer eine erste aussichtsreiche Gelegenheit noch aus (13.), erzielte er mit seiner zweiten den Führungstreffer (17.). Vor der Pause hatte Sascha Bigalke gar das 2:0 auf dem Fuß: Als Würzburgs Kapitän Sebastian Schuppan unter einem lang geschlagenen Ball hindurchlief, steuerte er von der Mittellinie ungehindert auf das Tor der Kickers zu, alle Hachinger Ersatzspieler sprangen bereits von der Bank auf, um das 2:0 zu bejubeln, doch Bigalke scheiterte an Patrick Drewes (38.). Kurz darauf hatte Haching noch eine letzte brenzlige Situation zu meistern, als Skarlatidis zum Abschluss kam (42.), doch auch diese Szene überstand Haching unbeschadet. "Wir hatten in diversen Situationen auch das notwendige Glück", meinte Schromm. Seine Elf habe nach dem dürftigen Spiel in Aalen "ein ganz anderes Gesicht zeigen" wollen. Besonders in Sachen Leidenschaft und Wehrhaftigkeit. Das gelang allemal.

Wie in der ersten Hälfte überließ Unterhaching Würzburg auch nach der Pause den Ball und setzte auf Konterangriffe, stand nun aber besser in der Abwehr, während die Kickers nun "ein bisschen pomadiger" spielten, wie ihr Trainer Michael Schiele fand. So musste Königshofer nur noch bei einer Gelegenheit eingreifen. Kaufmann war zum Kopfball gekommen, Unterhachings Torwart lenkte die Kugel über die Latte (54.). Am anderen Ende des Spielfelds kam Schimmer zu zwei guten Chancen, erfolgreich war er jedoch nicht mehr (53., 67.).

So blieb es bis zur Nachspielzeit spannend - ehe es noch mal hoch herging. Erst sah Unterhachings Alexander Winkler nach einem wiederholten Foulspiel Gelb-Rot (90.+1), dann traf Schuppan mit dem Kopf die Latte und ließ damit die letzte Möglichkeit zum 1:1 aus (90.+1), bevor sich Würzburgs Phil Ofosu-Ayeh mit einem Kopfstoß eine Rote Karte einhandelte (90.+3). So verließen beide Mannschaften das Feld mit zehn Spielern - und Schiele meinte: "Die effektivere Mannschaft hat heute gewonnen. Es ist bitter, dass wir nicht mal einen Punkt geholt haben."