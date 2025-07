Unten im Tal wartete noch eine kleine Fanschar, aber Jonas Vingegaard hielt sich nicht lange bei ihr auf. Der Däne kam herangefahren, winkte noch einmal den Menschen zu, und dann verschwand er im Mannschaftsbus. Der wartet bei Bergankünften der Tour meist nicht oben auf dem Gipfel, sondern einige Kilometer weiter unten, diesmal in einer schattigen Allee in Malaucène.

Vingegaard hatte doppelten Grund, verstimmt zu sein: Auch auf dem Weg zum berüchtigten Mont Ventoux war er mal wieder mit seinem Vorhaben gescheitert, den Tour-Dominatoren Tadej Pogacar zu distanzieren – und dann war er obendrein kurz hinter der Ziellinie mit einem Fotografen kollidiert. „Die Leute sollten ihre Augen benutzen“, schimpfte er.Vingegaard, 28, versus Pogacar, 26, das ist seit Jahren das Duell der Tour, das ist es auch in diesem Jahr, und das war es am Dienstag auf dem Weg zum Mont Ventoux. Andauernd attackierte einer der beiden, erst dreimal Vingegaard, dann einmal Pogacar, danach noch mal Vingegaard, und zum Abschluss noch einmal Pogacar. Wie in einer eigenen Welt waren sie wieder unterwegs, und zwischendurch dürften es die beiden wohl bedauert haben, dass der Schöpfer der Provence diesen gefürchteten Berg auf 1909 Höhenmeter begrenzt hat. Noch so ein, zwei Kilometer Anstieg mehr, das wäre doch auch was gewesen, und dann hätten sie sicher auch noch die Gruppe um den Tagessieger Valentin Paret-Peintre aus Frankreich eingeholt.

So aber kamen sie nach den wechselseitigen Attacken Seite an Seite ins Ziel, na ja, fast zumindest. Zwei Sekunden war Pogacar dem Kollegen voraus, und ein bisschen symbolisch war das dann schon am Ende dieses Tages. „Eine epische Schlacht“, sei das gewesen, fand Pogacar. 4:15 Minuten Vorsprung hat er damit in der Gesamtwertung Vorsprung auf Vingegaard – und 9:03 Minuten auf den Drittplatzierten. Das ist weiter der junge Deutsche Florian Lipowitz, der einmal mehr eine starke Leistung zeigte. Auch dank der Hilfe seines Red-Bull-Teamkollegen Primoz Roglic kam er nur rund eine Minute nach Pogacar ins Ziel und baute seinen Vorsprung auf den Gesamtvierten Oscar Onley auf etwas mehr als zwei Minuten aus.

Ein Podiumsplatz für Lipowitz, 24, in Paris rückt somit immer näher, und das Weiße Trikot des besten Nachwuchsprofis verteidigte er in einem mit. „Als Pogi und Jonas attackierten, hatten Primoz und ich nicht die Beine, um mitzugehen“, sagte er: „Da haben wir uns darauf konzentriert, die Jungs im Kampf ums Podium auf Distanz zu bringen.“

Nun versteht es sich von selbst, dass eine Etappe mit einer 15,7 Kilometer langen und durchschnittlich 8,8 Prozent steilen Bergankunft auf dem grausamen Mont Ventoux ungemein schwer ist. Aber das Peloton des Jahres 2025 versteht es, ohnehin schon schwere Etappen noch schwerer zu machen. Denn die rund 155 Kilometer lange und quasi durchgehend flache Anfahrt vom Startort Montpellier verwandte das Feld nicht etwa für ein gemütliches Einrollen. Wie schon so oft während dieser Tour gab es einen schier ewigen Kampf um einen Platz in der Ausreißergruppe – so lange und intensiv, dass Pogacars UAE-Teamkollege Nils Politt, zuständig für die Kontrolle des Pelotons, irgendwann erkennbar sauer wurde.

Obendrein war Vingegaards Visma-Equipe daran gelegen, Fahrer vorauszuschicken, damit der Däne bei einer finalen Ventoux-Attacke Hilfe haben könnte. Das gelang dem Team auch, gleich zwei Mann positionierten sich so. Und damit war dann alles bereitet für einen ungemein rasanten Schlussanstieg. Denn nach fast jeder Attacke konnte Vingegaard auf einen Teamkollegen auffahren, der ihm dann noch Geleitschutz bot.

In 54 Minuten und 41 Sekunden jagen die Rivalen zum Gipfel

Eine Zeit von 54 Minuten und 41 Sekunden hielten die Messgeräte fest, selbstredend ein Rekord; der Bestwert lag bisher bei rund einer Minute mehr, aufgestellt vom Spanier Iban Mayo in der Hochdopingzeit. Und das, obwohl Pogacar leicht verschnupft ins Rennen gegangen war und seit ein paar Tagen an Halsschmerzen leidet, wie das Team bekanntgab. Vielleicht hätte man noch ein paar Sekunden herausholen können, wenn man sich abgewechselt hätte, scherzte Pogacar nachher. Aber im Prinzip, so gab er zur Frage, ob es auch Limits gebe, zu verstehen, sei es nicht schneller gegangen; vielleicht beim nächsten Mal dann mit freier Nase.

An diesem Mittwoch steht eine eher ruhige Etappe an. Die Sprinter hoffen auf dem Abschnitt von Bollène nach Valence auf ihre wahrscheinlich letzte Chance – wobei der Kurs gar nicht so einfach ist, und in dieser Region der Wind immer eine große Rolle spielen kann. Aber danach warten die beiden großen Alpen-Etappen, die über den Ausgang dieser Tour richten. Erst ein Tag über insgesamt drei Bergwertungen der Ehrenkategorie auf den Col de la Loze, dann einer über insgesamt fünf schwere Anstiege nach La Plagne. Zusammen fast 10 000 Höhenmeter, und das trotz verstopfter Nase mit weiterer Rekordgefahr.