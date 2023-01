Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat beim verspäteten Auftakt der Weltmeisterschaften im katalanischen Espot einen Traumstart hingelegt. Deutschlands Para-Sportlerin des Jahres gewann in der sitzenden Klasse mit fast drei Sekunden Vorsprung den Super-G und holte ihr insgesamt sechstes WM-Gold. In der stehenden Klasse komplettierten Andrea Rothfuss mit Silber und Anna-Maria Rieder mit Bronze den deutschen Medaillensatz. "Es war cool, dass wir endlich gefahren sind. Es hat auf jeden Fall Bock gemacht", sagte die 27-jährige Forster: "Meine eigene Zeit ist noch ausbaufähig, aber ich habe noch ein paar Chancen." Bei ihren vier verbleibenden Starts wolle sie "so viel Gold wie möglich einsammeln". Die wetterbedingten Verlegungen seien "schon sehr mühsam gewesen. Das war eine besondere Ausnahmesituation." Ursprünglich waren bereits am Samstag die ersten Entscheidungen angesetzt.