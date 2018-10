1. Oktober 2018, 19:01 Uhr Monaco Melancholie im Fürstentum

hat es am Landgericht Dortmund bislang gegeben im Fall des Bombenanschlags auf den BVB-Bus am 11. April 2017. Der Angeklagte Sergej W. hat zugegeben, vor dem Champions-League-Spiel gegen AS Monaco drei selbstgebaute Splitterbomben neben dem Bus ferngezündet zu haben, um mit Optionsscheinen von fallenden Kursen der BVB-Aktie zu profitieren. Die Anklage, die auf 28-fachen Mordversuch lautet, weist Sergej W. aber zurück. Wann ein Urteil gefällt wird, steht noch nicht fest. Das Spiel gegen Monaco - den gleichen Gegner wie nun am Mittwoch - wurde damals um 24 Stunden verschoben.

Ein Verein als Durchlauferhitzer: Das Geschäftsmodell von AS Monaco stößt an Grenzen, in der Liga steht Dortmunds nächster Gegner nur auf Platz 18 und ist auf der Suche nach der alten Harmonie.

Von Oliver Meiler

Ein Modell wird so lange gefeiert, bis es mal ausklinkt, im Fußball sowieso. Wahrscheinlich erlebt das Modell AS Monaco gerade eine Zäsur. Bisher funktionierte alles wie im Traum: Jeden Sommer verkaufte der Verein für sehr viel Geld meist junge, talentierte Spieler, die man zuvor recht billig ins Fürstentum geholt und denen man eine Bühne offeriert hatte. Monaco holte dann wieder neue Spieler, brachte sie auf Niveau - und ließ sie wieder ziehen. Ein Klub als Durchlauferhitzer. Monaco war in all den Jahren trotzdem ziemlich erfolgreich. Das hatte auch damit zu tun, dass der Trainer, der portugiesische Fußball-Intellektuelle Leonardo Jardim, der im fünften Jahr bei Monaco ist, aus einem ständig wild durcheinandergewürfelten Kader immer ein erstaunlich harmonisches Team formen konnte.

Nun aber ist die Harmonie verflogen. Monaco hat in dieser Saison erst ein einziges Mal gewonnen, alle Wettbewerbe gerechnet. Und der stille Jardim versinkt an der Auslinie immer öfter in Melancholie. Wahrscheinlich fragt er sich in diesen Momenten, ob er nicht besser doch eines der vielen Jobangebote hätte annehmen sollen, die ihm zugesandt worden waren.

28 Spieler hat Jardim in der laufenden Spielzeit schon eingesetzt, ein Team ergab sich nie. Nach acht Spielen steht der Meister 2017 in der Ligue 1 mit nur sechs Punkten auf Platz 18. In der Champions League verlor Monaco zum Start daheim gegen Atlético Madrid 1:2. Daher kommt dem Auswärtsspiel in Dortmund eine immense Bedeutung zu. Als gutes Omen gilt allenfalls, dass die Borussia der vorläufig letzte Gegner aus der Königsklasse war, den man besiegen konnte. Das ist eine Weile her: April 2017, Viertelfinale, 3:1. Schon das Hinspiel hatte Monaco 3:2 gewonnen. Drei der sechs Tore Monacos erzielte ein junger Mann, der danach zu einer Weltkarriere ansetzen sollte und als Stammspieler mit Frankreich Weltmeister wurde: Kylian Mbappé, heute 19.

Mbappé ist das Paradebeispiel des monegassischen Modells. AS holte ihn, da war er noch minderjährig. Der Klub versprach den Eltern gute Schulen, eine ruhige Umgebung ohne Druck, mit einem kleinen Stadion und nicht sehr fordernden Publikum, tolles Klima und eine internationale Bühne als Schaufenster. 2017 bezahlte Paris für den Transfer des wohl aufregendsten Stürmers der jüngeren Fußballgeschichte 180 Millionen Euro. Die Gewinnmarge war mal wieder kolossal.

Im vergangenen Sommer lockte Monaco wieder eine Schar von Jungstars an, von denen wohl nicht wenige - oder deren Eltern - die Karriere Mbappés im Kopf haben. Der Verteidiger Jonathan Panzo etwa, 17 Jahre, aus London, hatte seine ganze Jugend beim FC Chelsea verbracht. Willem Geubbels, Jahrgang 2001, kam aus Lyon und soll eine große Zukunft haben. Manchmal investiert Monaco auch stattliche Summen, es kommt ja schließlich viel rein - allein im Sommer verbuchte AS Einnahmen von 300 Millionen Euro. Für Benjamin Henrichs, schon 21 Jahre, überwies Monaco 20 Millionen nach Leverkusen. Und für den Stürmer Pietro Pellegri aus Genua, erst 17, bezahlte man im vergangen Winter 31 Millionen. Pellegri hält in Italien den Rekord für das früheste Debüt in der Serie A: Sein erstes Spiel mit Genua absolvierte er, da war er 15 Jahre und 280 Tage alt.

Doch bei allen schönen Aussichten: Die Sorge steckt im Hier und Jetzt. Die Wechsel von Thomas Lemar (zu Atlético) und Fabinho (Liverpool) konnten nicht kompensiert werden. Der Belgier Chadli gilt bisher als Enttäuschung, der Russe Golowin, den Monaco Interessenten aus halb Europa entrissen hatte, ist nach einer Knöchelverletzung bisher nur eine Hoffnung für später. Und Torwart Danijel Subasic (Muskelläsion) fühlt sich noch immer nicht bereit.