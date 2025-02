Von Thomas Hürner, Wolfsburg

Mohamed Amoura schnappte sich den Ball, und sein Trainer wusste sofort, was das bedeutete. Er wusste, dass Amoura ein raketenartiges Tempo aufnehmen und den Ball gekonnt mitführen würde, doch wenige Sekunden später würde alles vorbei sein. Amoura würde erneut auf diesen knallharten Linksverteidiger aus Argentinien zulaufen und von ihm abprallen wie ein Flummi. Das war in den vorherigen drei Minuten ja schon drei Mal passiert, wie der Trainer aufmerksam beobachtet hatte. Und so ging es dann auch weiter. Amoura rannte an, verlor den Ball, rannte an, verlor den Ball. Nach fünf Ballverlusten in fünf Minuten hatte der Trainer genug. Er tobte, schimpfte und ließ sein Temperament vorsichtshalber etwas herunterkühlen, ehe er Amoura zur Seite nahm. „Mach ruhiger, du bist hier nicht alleine“, hauchte er seinem Spieler ins Ohr. „Wenn du das verstehst, wirst du den Unterschied machen.“