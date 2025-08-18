Zum Hauptinhalt springen

MeinungHockey:Die Heim-EM ist ein Antrieb für nachfolgende Generationen

Kommentar von Ulrich Hartmann

Lesezeit: 2 Min.

„Das waren überragende zehn Tage fürs deutsche Hockey“: Hier jubeln von links Gonzalo Peillat, Thies Prinz und Tom Grambusch.
„Das waren überragende zehn Tage fürs deutsche Hockey“: Hier jubeln von links Gonzalo Peillat, Thies Prinz und Tom Grambusch. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Bei der Hockey-Europameisterschaft erreichten beide deutsche Teams das Finale, 66 000 Zuschauer waren live dabei. Ein Beispiel, wie Großveranstaltungen im Land das Potenzial haben, dem Sport einen Schub zu geben.

Kürzlich hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst erklärt, warum, unter anderem, sein Bundesland diesen Sommer die gewaltigen World University Games ausgerichtet hat und warum sich NRW auch für die Veranstaltung Olympischer Spiele interessiert. „Wir müssen die Kinder von der Glotze und vom Handy losreißen“, hat Wüst gesagt.

