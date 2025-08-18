Kürzlich hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst erklärt, warum, unter anderem, sein Bundesland diesen Sommer die gewaltigen World University Games ausgerichtet hat und warum sich NRW auch für die Veranstaltung Olympischer Spiele interessiert. „Wir müssen die Kinder von der Glotze und vom Handy losreißen“, hat Wüst gesagt.
Kommentar von Ulrich Hartmann
Bei der Hockey-Europameisterschaft erreichten beide deutsche Teams das Finale, 66 000 Zuschauer waren live dabei. Ein Beispiel, wie Großveranstaltungen im Land das Potenzial haben, dem Sport einen Schub zu geben.
Deutschland schlägt im EM-Finale die Niederlande – und ist seit 2013 erstmals wieder Europameister. Am Ende entscheiden Millimeter und Sekundenbruchteile.
