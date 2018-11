4. November 2018, 17:23 Uhr Bundesliga Gladbach verdrängt die Bayern

Borussia Mönchengladbach erzielt beim 3:0 gegen Düsseldorf alle Tore nach der Pause.

Thorgan Hazard trifft zweifach, auch Jonas Hofmann glänzt erneut.

Von Ulrich Hartmann, Mönchengladbach

So schnell kann sich eine Krise in Wohlgefallen auflösen: Die Fußballer von Borussia Mönchengladbach sind nach ihrem jüngsten Absturz sanft in einem kuschelweichen Himmelbett gelandet: auf dem zweiten Platz der Bundesliga-Tabelle. Neun Tage nach der 1:3-Niederlage in Freiburg und vier Tage nach der 0:5-Heimblamage im Pokal gegen Bayer Leverkusen nutzten die Gladbacher die Versäumnisse der Konkurrenz, um mit einem klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf den Platz hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund und vor dem FC Bayern zurückzuerobern.

Während die Gladbacher das schnelle Ende ihrer kurzen Misere feierten, machten die Düsseldorfer nach ihrer sechsten Bundesliga-Niederlage hintereinander lange Gesichter. Ihr Torverhältnis in diesen sechs Spielen summiert sich inzwischen auf 2:20. Es sieht ihm Moment nicht so aus, als sollte es das Niederrhein-Derby in der nächsten Saison wieder geben. Düsseldorf bleibt Vorletzter der Liga.

Gladbachs Trainer Dieter Hecking hatte sich vor dem Spiel zuversichtlich gezeigt, dass man die Pokalpleite "abschütteln" könne, aber um ganz sicher zu gehen, hat er den am vergangenen Mittwoch noch wegen Oberschenkelproblemen pausierenden neuen Mittelstürmer Alassane Pléa in die Startelf zurückgeholt. Das gleiche galt - zur Freude der Borussen-Fans - nach zwei Monaten erstmals auch wieder für Stürmer Raffael. Der 33 Jahre alte Brasilianer hatte wegen eines Faserrisses in der Wade fast alle bisherigen Spiele in dieser Saison versäumt und spielte jetzt Mittelstürmer anstelle des Kapitäns Lars Stindl, der sich nach seiner langwierigen Verletzung im Sommer zunächst auf der Bank erholen durfte.

Die Düsseldorfer versuchten tapfer gegenzuhalten, und zwar mit jener Elf, die im Pokal 5:1 beim Viertligisten Ulm gewonnen hatte. Die Doppelspitze - Rouwen Hennings und Marvin Duksch - war eine Ansage gegen offensiv starke Gladbacher, und wenn man es genau nahm, dann boten die Fortunen in Dodi Lukebakio sogar noch eine dritte Spitze auf. Alle Drei traten aber nur dann in Aktion, wenn die feldüberlegenen Gladbacher den Ball hergaben.

Und das taten sie in der ersten Halbzeit auffallend oft. Es war zu erkennen, dass Raffael noch nicht ins SPiel integriert ist. Gegen die stets mit mindestens sieben Spielern am eigenen Strafraum verteidigenden Düsseldorfer erspielten sich die Borussen zunächst wenig Zwingendes.

Die Düsseldorfer Ultras zündelten derweil die ganze Zeit in ihrem Fanblock herum. Ständig qualmte und leuchtete es dort, so dass Schiedsrichter Felix Brych nach einer halben Stunde Fortunas Kapitän Hennings vor die Tribüne schickte, um die Brandstifter zu beruhigen. 24 Kilometer liegen die beiden Städte ja nur auseinander. Dieses Derby hat eine große Tradition, und früher waren sich die Klubs auch fußballerisch näher.

Die Gladbacher blieben auf dem Rasen geduldig. Das war ihre wichtigste Erkenntnis aus dem Pokalspiel, in dem sie immer wieder in Leverkusens Konterfalle gelaufen waren. Doch sie mussten bis zum Beginn der zweiten Halbzeit warten, ehe ihnen eine glückliche Konstellation die bis dahin beste aller Torchancen ermöglichte: Pléa drosch im Strafraum dem Düsseldorfer Kaan Ayhan den Ball an den Ellbogen, an einen Ellbogen, der weder absichtlich noch ausgeprägt vom Körper abstand - doch Brych entschied auf Elfmeter, und es gab auch keine Videokorrektur. Den Elfmeter schoss Thorgan Hazard in der 48. Minute zur 1:0-Führung ein. Um ein Haar hätte Torwart Michael Rensing den Ball pariert, so aber kassierte er seinen 20. Bundesliga-Elfmeter nacheinander - Ligarekord!

Düsseldorf wehrte sich weiter. Lukebakio und Hennings blieben gefährlich. Die Borussia wirkte nach der Führung zunächst nicht mehr souverän und benötigte zur Entscheidung in der 67. Minute einen kapitalen Fehlpass von Ayhan: Der frühere Schalker spielte Gladbachs Florian Neuhaus (der vergangene Saison als Leihspieler mit Düsseldorf in die Bundesliga aufgestiegen war) den Ball in den Fuß - Neuhaus bediente Jonas Hofmann zum 2:0. Für Hofmann, der für Gladbach in 52 Ligaspielen zunächst überhaupt kein Tor hatte erzielen können, war es in dieser Saison in seinem neunten Spiel schon der fünfte Treffer. Bester Gladbacher Torschütze ist aber Hazard, der mit dem 3:0 in der 82. Minute seinen siebten Saisontreffer erzielte