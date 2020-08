Von Ulrich Hartmann, Mönchengladbach

Mehr als 20 000 Fußballfans haben den Sommer im Borussia-Park verbracht, aber mittlerweile wurden all diese lebensgroßen Foto-Pappfiguren von den Tribünen entfernt. Borussia Mönchengladbach bereitet sich darauf vor, wieder lebendige Zuschauer ins Stadion zu lassen. Große Kulissen wird es in absehbarer Zeit auch am Niederrhein kaum geben, aber an diesem Donnerstag erlaubt der Klub als erster Bundesligist wieder zahlendes Publikum im eigenen Stadion: 300 Menschen dürfen sich im Unterrang der Gegengerade auf gekennzeichneten Plätzen dort verteilen, wo sonst mehr als 3000 Fans Platz finden. Sogar zwei Kioske werden geöffnet. Es ist für den Verein ein Testlauf, und für die Fans ein Signal der Hoffnung. Mitarbeiter vom Ordnungs- und Gesundheitsamt werden alles beobachten. Dass am Nachmittag der Zweitligist Greuther Fürth als Gegner aufläuft, ist für die Fans zweitrangig. Die personalisierten Tickets für zehn und ermäßigt fünf Euro waren blitzschnell vergriffen.

Gladbachs Manager Max Eberl hat seine eigene Pappfigur im Büro stehen und weiß noch nicht, wohin damit. Die Debatte um die schnelle Rückkehr von Zuschauern hat er kürzlich als "zum jetzigen Zeitpunkt unnötig" bezeichnet, aber das war eine konkrete Reaktion auf die Pläne des Bundesliga-Konkurrenten Union Berlin, das eigene Stadion schnellstmöglich komplett füllen zu wollen. Die Gladbacher fordern nichts, pochen auf nichts und planen demütig. Sie lassen jetzt 300 Fans ins Stadion, weil das die in Nordrhein-Westfalen derzeit offiziell zugelassene Maximalzahl für Fußballspiele ist. Wären 3000 erlaubt, brächten sie auch die in ihrem 50 000-Zuschauer-Stadion relativ sicher unter. Sie würden nach dem Saisonbeginn am 18. September so ziemlich jede erlaubte Zahl von Zuschauern ins Stadion lassen, weil ihnen das Stadion gehört und sie keine Miete zahlen müssen. Sie benötigten bloß das dann erforderliche Personal. Das ließe sich finanzieren - abgesehen davon, dass der Borussia bei jedem Heimspiel ohne Zuschauer etwa 1,4 Millionen Euro entgehen.

1895 Zuschauer haben kürzlich das Regionalliga-Spiel zwischen Jena und Babelsberg im Jenaer Stadion verfolgt, 250 waren es beim Hessenpokal-Finale zwischen dem FSV Frankfurt und dem TSV Steinbach, 200 beim Testspiel des NRW-Oberligisten Siegen gegen Dietkirchen. In Bayern hingegen müssen Stadien bislang leer bleiben. Fußballkulisse ist Ländersache. An diesem Donnerstag wollen sich die Ministerpräsidenten dem Vernehmen nach virtuell auch darüber austauschen.

Je länger der Fußball auf sein Publikum verzichten muss, desto größer wird die Furcht, dass nicht alle Stammkunden demnächst zurück ins Stadion wollen. "Ich hoffe, dass viele Menschen dem Fußball gewogen bleiben", sagt Eberl. Der Fußballfan und Philosoph Wolfram Eilenberger behauptete im MDR-Radio, Fußball drohe sich als Fernseherlebnis vom Stadionfan zu emanzipieren. Der Paderborner Zweitliga-Trainer Steffen Baumgart ist sogar noch skeptischer, wenn er sagt: "Wenn wir in absehbarer Zeit nicht wieder Zuschauer in die Stadien bekommen, dann macht möglicherweise sogar das Fußballgucken im Fernsehen weniger Spaß, denn auch da geht es um die Stimmung im Stadion." Zugeschaltete künstliche Atmo im TV findet Baumgart unerträglich.

Allzu elektrisierend wird die Gladbacher 300er-Kulisse kaum werden, zumal die lautstarken Ultra-Fans die schrittweise Stadionöffnung nicht mitmachen wollen. 300 Besucher mit personalisierten Gratis-Tickets durften zuletzt auch schon bei den Gladbacher Trainingseinheiten zuschauen. Sprechchöre gab es keine. Die Fans kamen aus ganz Deutschland und wollten einfach nur zusehen.