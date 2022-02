Ein besonderes Tor: Kouadio Koné erzielt das 1:0 - erstmals seit dem 1:1 bei der TSG Hoffenheim am 18. Dezember gingen die Borussen damit einmal wieder als erste Mannschaft in einem Spiel in Führung.

Von Ulrich Hartmann, Mönchengladbach

Am Ende gab es sogar eine Hommage an den Fahnenjubel der erfolgreicheren Vergangenheit. Der Franzose Kouadio Koné zog sein Trikot über die Eckfahne und schwenkte sie mit dem ausdrücklichen Wohlwollen seines grinsenden Landsmanns Marcus Thuram. Dieser war es gewesen, der vor einigen Monaten dieses Ritual etablierte, zu einer Zeit, als Gladbach noch in der Spitzengruppe der Bundesliga mitmischte und bis ins Achtelfinale der Champions League vordrang. Thuram hat seinen Fahnenjubel schon lange nicht mehr zelebriert. "Ein Jahr ist das mit der Champions League erst her, aber mittlerweile haben wir ganz andere Probleme", erklärt der verletzte Kapitän Lars Stindl.

Am Samstag hat es erstmals seit längerem wieder eine Auszeit von den vielfältigen Gladbacher Problemen gegeben. Sechs erfolglose Wochen nach dem 2:1-Sieg beim FC Bayern München und zwei Wochen nach dem emotionalen Rücktritt des Sportdirektors Max Eberl besiegten sie im Kellerduell den FC Augsburg mit 3:2 (1:0). Erstmals seit dem 1:1-Unentschieden bei der TSG Hoffenheim am 18. Dezember gingen die Borussen einmal wieder mit 1:0 in Führung.

Dieses Tor erzielte Koné, der 20-Jährige, den Eberl im vergangenen Sommer für neun Millionen Euro vom FC Toulouse verpflichtet hatte. Koné ist längst Stammspieler auf der Doppel-Sechs vor der Abwehr und entwickelt nun auch noch Torgefahr. Schon bei der 1:2-Niederlage gegen Union Berlin im vorangegangenen Heimspiel hatte er Gladbachs Treffer erzielt. Von Thuram angestiftet, zog er nach dem Spiel sein Trikot über die Eckfahne und schwenkte sie stürmisch. Es war aber nur eine schwache Reminiszenz an erfolgreichere Zeiten, denn so richtig mitreißend ist Gladbachs Fußball immer noch nicht wieder.

2:0 und 3:1 hatten sie gegen Augsburg geführt, aber in Sicherheit bringen konnten sie diesen Sieg lange nicht. 3:2 hieß es, nachdem Alfred Finnbogason in der dritten Minute der Nachspielzeit noch für Augsburg getroffen hatte. "Noch sind wir nicht stabil genug", sagte Gladbachs Trainer Adi Hütter, der einen Tag nach seinem 52. Geburtstag aber einmal wieder beruflichen Grund zur Freude hatte. Nur ein Sieg, jener in München, war seinen Spielern in den vorangegangenen zehn Pflichtspielen gelungen. Ganz nah an den tabellarischen Abgrund waren sie herangerutscht und konnten sich mit diesem Sieg ein bisschen befreien. "Uns allen fällt ein Stein vom Herzen", sagte der 2:0-Schütze Jonas Hofmann.

Eberls Vertrag ist weiterhin nicht aufgelöst, Eberl selbst ist verreist

Während die Borussia weiter nach einem neuen Sportdirektor sucht, ist die Angelegenheit mit Eberl noch nicht geklärt. Im Stadionmagazin am Samstag wurde sein Abschied mit keinem Wort erwähnt, im Mitgliedermagazin immerhin widmete Präsident Rolf Königs ihm das Editorial. Eberls Vertrag ist weiterhin nicht aufgelöst, Eberl selbst ist verreist.

Der Rücktritt des beliebten Sportdirektors nach 13-jähriger Amtszeit habe die ohnehin schon schwierige Situation bei der Borussia "zusätzlich sensibilisiert", erklärt Gladbachs Kapitän Stindl, der einen Innenbandanriss im Knie auskuriert. Da kam der Sieg gerade recht.

Die Augsburger hingegen mussten sich nun erst einmal auf dem Relegationsplatz festsetzen lassen, weil es ihnen nicht gelang, dem vermeintlichen Brustlöser, einem 2:0 gegen Union Berlin eine Woche zuvor, einen weiteren Sieg direkt folgen zu lassen. "Wir müssen halt auch mal zwei Spiele nacheinander gewinnen", schimpfte der Angreifer André Hahn. "Wir wollten eigentlich eine kleine Serie starten", verriet der Torwart Rafal Ginkiewicz. "Leider zieht es sich schon durch die ganze Saison, dass uns einfach die Konstanz fehlt", bemängelte Hahn. Er wusste, woran es diesmal gelegen hat: "Wir haben nicht konzentriert genug verteidigt, haben die Intensität und Power nicht so auf den Platz gebracht wie in der Vorwoche." Am Druck, verneint Hahn, liege das gewiss nicht. "Solchen Druck haben wir in Augsburg doch Jahr für Jahr, damit können wir mittlerweile ganz gut umgehen."

Unbekannt ist der Druck im Abstiegskampf hingegen den Gladbachern. Sie wollten sich in dieser Saison eigentlich für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren, nachdem sie dieses Ziel in der vergangenen Saison knapp um einen Platz verpasst hatten. Doch während es bis zum Relegationsplatz nur vier Punkte Polster sind, beträgt der Rückstand zum internationalen Geschäft schon acht Punkte. Da gedeihen nicht einmal nach dem Sieg gegen Augsburg gänzlich neue Hoffnungen.

Für kurzfristige Motivation könnte derweil der nächste Gegner sorgen. Am kommenden Sonntag gastieren die Gladbacher bei Borussia Dortmund und ihrem vormaligen Trainer Marco Rose. Mit dessen Ankündigung zum Wechsel vor einem Jahr hat Gladbachs Talfahrt überhaupt angefangen.