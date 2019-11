Marcus Thuram hat Borussia Mönchengladbach mit einem Last-Minute-Tor alle Chancen auf die Zwischenrunde in der Europa League bewahrt. Der Stürmer erzielte in der Nachspielzeit das Tor zum 2:1 (1:0)-Endstand gegen AS Rom - der aktuelle Bundesliga-Spitzenreiter kann in den abschließenden beiden Gruppenspielen beim Wolfsberger AC und gegen Basaksehir FK den Einzug ins Sechzehntelfinale aus eigener Kraft perfekt machen.

Thuram, der Sohn des französischen 1998er-Weltmeisters Lilian Thuram, brachte die 44 570 Zuschauer im Borussia-Park zum Jubeln (90+5.). Zuvor hatte Federico Fazio zunächst mit einem Eigentor (35.) die Führung für die Gastgeber erzielt, ehe ebenfalls dem Innenverteidiger in der 64. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich für die zuvor seit neun Pflichtspielen unbesiegte Roma gelang.

Die Borussia spielte von Beginn an mutig gegen den Tabellendritten der Serie A und setzte die Roma häufig unter Druck. Vor allem der in die Startformation zurückgekehrte Kapitän Lars Stindl und Thuram sorgten im Angriff für Unruhe vor dem Tor der Gäste.