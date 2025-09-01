Notvorstand Jan Veder wird beim Verbandstag des Deutschen Verbandes für Modernen Fünfkampf (DVMF) am 7. September nicht wie erwartet für ein Vorstandsamt kandidieren. Er habe dies „aus persönlichen Gründen“ entschieden, „die vergangenen Monate waren für den Verband sehr intensiv“, sagte Veder, der seit Mitte Mai mit Leonard Langenkamp den Verband kommissarisch führt. Der ehemalige Vizepräsident gilt im Verband als umstritten.