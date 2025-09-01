Notvorstand Jan Veder wird beim Verbandstag des Deutschen Verbandes für Modernen Fünfkampf (DVMF) am 7. September nicht wie erwartet für ein Vorstandsamt kandidieren. Er habe dies „aus persönlichen Gründen“ entschieden, „die vergangenen Monate waren für den Verband sehr intensiv“, sagte Veder, der seit Mitte Mai mit Leonard Langenkamp den Verband kommissarisch führt. Der ehemalige Vizepräsident gilt im Verband als umstritten.
Veder hatte sich auf einem Verbandstag im April zunächst zum Präsidenten wählen lassen, nachdem ein anderer Verbandstag kurz zuvor Barbara Oettinger zur Präsidentin gewählt hatte. Der Verband ist seither gespalten. Nachdem das Bundesinnenministerium die Zahlung von Fördergeldern gestoppt hatte, bestellte am 15. Mai das Amtsgericht Darmstadt Veder und Langenkamp als Notvorstand.