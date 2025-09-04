Unterhaltung im Sport gibt es längst nicht mehr nur beim Wettkampf, sondern weit darüber hinaus. So hatten Fußball-Enthusiasten zuletzt das Vergnügen, wochenlang mitzuverfolgen, wie sich Gerüchte über Spielerwechsel im Minutentakt überschlugen. Wer sich dieser neuen Form der „Unterhaltung“ im Sport nicht hingeben will und nach einer Alternative sucht, dem sei zunächst gratuliert – und dann der Deutsche Verband für Modernen Fünfkampf (DVMF) ans Herz gelegt. Inmitten von Streitigkeiten und Anschuldigungen findet man dort einen Status quo, der so absurd verworren ist, dass man ihn in einer mehrteiligen Dokumentation in die Mediatheken deutscher TV-Sender stellen müsste.
Chaos im Modernen FünfkampfNeues aus der Schlangengrube
- Der Deutsche Verband für Modernen Fünfkampf (DVMF) befindet sich in einer chaotischen Krise mit blockierten Neuwahlen, fragwürdigen Präsidiumsbeschlüssen und strittigen Kaderlisten.
- Ein Verbandstag am Sonntag in Frankfurt soll die monatelange Schlammschlacht beenden, andernfalls drohen erneuter Entzug von Fördermitteln und im schlimmsten Fall die Insolvenz.
- Zwei rivalisierende Athletensprecher-Duos beanspruchen die Vertretung der deutschen Fünfkämpfer, nachdem das Präsidium eigenmächtig Neuwahlen durchführen ließ.
Für den Modernen Fünfkampf in Deutschland geht es um die Existenz, doch im Verband wird weiter gestritten: über blockierte Wahlen, fragwürdige Beschlüsse, strittige Kaderlisten – und den nächsten drohenden Streit.
Von Jakob Lüers
