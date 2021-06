Von Saskia Aleythe

Viel hätte nicht gefehlt, und das Stadion wäre abgehoben. Begeisterung kann ja so einiges bewegen und Mo Farah hatte die Zuschauer auf seiner Seite: 2012 in London, als er über 5000 Meter auf die letzte Runde einbog und alles, was ein britisches Herz besaß, für ihn lärmte. Jeder Gastgeber von Olympischen Spielen hat seinen Liebling, damals war das Farah: 60 000 Zuschauer feuerten ihn so sehr an, dass sie sich nach dem Zielleinlauf fast mehr erholen mussten als der Athlet: Farah, nun zweimaliger Olympiasieger nach seinem Gold auch über 10 000 Meer, lag unten auf der Bahn und führte im Überschwang ein paar Situps auf. Die Botschaft: Ich bin unverwüstlich.

Seine Emotionen konnte oder wollte Farah nie verbergen, und so rannte er am Freitagabend in Manchester bei den britischen Meisterschaften ein Rennen, in dem auch die Verzweiflung ihre Runden drehte. Unverwüstlich, das war mal. Farah ist jetzt 38 Jahre alt - und nicht mehr schnell genug für die Olympianorm über 10 000 Meter.

Bei 27:47,04 Minuten blieb die Uhr stehen, fast eine Minute langsamer war er nun als bei seinem letzten WM-Titel 2017. Farah, dem sechsmaligen WM- und viermaligen Olympiasieger, fehlten üppige 19 Sekunden für die Norm. "Es ist ein bisschen schockierend. Ich weiß nicht, was ich sagen soll - ich habe alles gegeben", sagte er, gezeichnet von Enttäuschung. Tokio dürfte sich damit für ihn erledigt haben, am Dienstag läuft die Frist des britischen Verbandes aus. Und wahrscheinlich endet auch sein Leben als Läufer: "Ich hatte Glück, dass ich eine so lange Karriere haben konnte. Dafür bin ich dankbar, aber heute ging einfach nicht mehr."

Detailansicht öffnen Tage im Taumel: Mo Farah 2012 bei seinem Sieg über 5000 Meter im Londoner Olympia-Stadion (Foto: Lucy Nicholson/Reuters)

Dieses Rennen am Freitagabend wurde extra noch eilig auf die Beine gestellt, eigentlich wollte Farah die Norm schon vor drei Wochen in Birmingham bei den Trials abhaken. Doch schon da blieb er deutlich hinter der geforderten Zeit zurück, was er auf Probleme mit dem Knöchel zurückführte. Das letzte Drittel des Laufes in Manchester musste er nun alleine bestreiten, je länger es dauerte, desto mehr baute er ab. Kühle und windige Verhältnisse herrschten, doch der sechsmalige Weltmeister wollte sich nicht mit den Bedingungen herausreden. "Ich dachte wirklich, ich komme hier her, laufe die Zeit und gehe zurück ins Trainingslager", sagte Farah.

2016 bei Olympia in Rio hatte er als Erster nach dem Finnen Lasse Viren 1976 das Kunststück geschafft, seine Titel über 5000 und 10 000 Meter zu verteidigen. Sogar ein Sturz konnte ihn über die längere Distanz nicht aufhalten, die kürzere peilte er dieses Mal gar nicht mehr an. In den vergangenen Jahren hatte er sich auf den Straßenlauf konzentriert, 2018 noch einen Europarekord im Marathon geknackt.

Farah kreiert seine eigene Pose - wer schaffte das schon außer Usain Bolt?

Queen Elizabeth II. hatte Farah kurz nach der WM 2017 in London zum Ritter geschlagen, diese Geschichte liebten sie in Großbritannien: Wie aus dem achtjährigen Jungen, der mit seinen Eltern aus Somalia auf die Insel geflohen war, jemand wurde, der - angeleitet durch das britische Sportsystem - den Afrikanern die Medaillen wegschnappte. Farah gab die Liebe zurück, die sie ihm entgegenbrachten, schaffte es sogar, seine eigene ikonische Pose mit Wiedererkennungswert zu erschaffen: Die Fingerspitzen beider Hände auf die Kopfmitte getippt, sodass die Arme ein "M" formen. Auf den Tribünen machten die Kinder den "Mobot" nach. Wer schaffte so was in der jüngeren Vergangenheit schon außer Usain Bolt?

Detailansicht öffnen Verkehrte Welt: Usain Bolt (re.) in Mo-Farah-Pose und Mo Farah in Usain-Bolt-Pose. (Foto: Eddie Keogh/Reuters)

Doch viel durften jene dann auch nicht hinterfragen, die das Heldenbild makel- und zweifelfrei erhalten wollten. Dass Farah unter der Anleitung des US-Amerikaners Alberto Salazar zu seinen Spitzenzeiten kam, haftet an seiner Karriere wie ein Schatten - nach der WM 2017 trennte sich Farah nach sechs Jahren von ihm und dem Nike Oregon Project, 2019 wurde Salazar wegen verbotener Dopingpraktiken für vier Jahre gesperrt. Bei den Ermittlungen dazu wurde auch Farah von der amerikanischen Anti-Doping-Behörde Usada befragt und machte zum Teil widersprüchliche Angaben, gestand später auch Lügen ein. Positive Tests von ihm gab es nie. Als Farah 2016 in Rio auf den somalischen Trainer Jama Aden angesprochen wurde, weil Bilder der beiden aufgetaucht waren, sagte Farah, er kenne ihn nicht, jeder mache mal Selfies mit Fans. Auch das korrigierte Farah später, man kenne sich aus Somalia. Bei Aden waren während einer Razzia in einem Trainingslager Dopingmittel gefunden worden.

Ein paar Hundert Fans guckten am Freitagabend im Stadion in Manchester noch zu, wie Farah vielleicht seine letzten Athleten-Meter machte, er nahm sich trotz aller Enttäuschung das Mikrofon und bedankte sich bei ihnen: "Es war wunderbar, wieder vor Publikum laufen zu können." Er erinnerte sich an seine vielen Medaillen. Und stellte dann die eher rhetorische Frage: Wenn er nicht mehr mit den Besten mithalten könne, warum soll er sich dann noch die Mühe machen? Er trete nicht an, nur um ins Ziel zu kommen, sagte Farah. Dafür bebten die Stadien schon zu oft nur für ihn.