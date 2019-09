Für Weltmeister Bastian Schweinsteiger ist in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS die Saison frühzeitig beendet. Ob der 35-Jährige seine Karriere nach dem Verpassen der Playoffs mit Chicago Fire fortsetzen wird, ließ er nach dem 2:2 gegen Toronto offen: "Ich weiß es noch nicht. Ich werde in den nächsten Wochen entscheiden", sagte der frühere Münchner. Chicago hat in der Eastern Conference keine Chance mehr auf einen Playoff-Platz. "Wir sind sehr enttäuscht. Das Spiel war ein Spiegelbild der Saison", sagte Schweinsteiger, der in der Innenverteidigung von Fire spielte. Er sei überzeugt, "dass alle ihr Bestes gegeben haben. Aber die Frage ist: Wie gut ist das Beste?"