Es kam also, wie es kommen sollte; quasi als Idealfall im Masterplan der Fußballliga MLS vermerkt, mit Sahnehaube-Situation am Ende. Lionel Messi hatte im Finale am Samstag bereits den ersten Treffer für Inter Miami mit einem Schneller-als-sein-Schatten-Trick gegen zwei Gegner sowie Schnibbelpass eingeleitet sowie die 2:1-Führung gegen die Vancouver Whitecaps mit einem Zuckerpass direkt vorbereitet. Nun, in der siebten Minute der Nachspielzeit: ein befreiender Pass auf Messi. Der lässt den Ball von seiner Brust abtropfen und leitet ihn volley per Gefühlslob über einen Verteidiger zu Landsmann Tadeo Allende: Das 3:1, mit dem sich gleich mehrere Prophezeiungen erfüllten.
MLS-FinaleThomas Müller lächelt mit Tränen in den Augen
Der frühere Bayern-Spieler geht leer aus, Lionel Messi gewinnt den MLS-Titel. Der Triumph der Star-Truppe von Inter Miami passt zu diesem Fußball-Wochenende in den USA, an dem die Auslosung der WM-Gruppen nur Beiwerk zu einer Show für Donald Trump war.
