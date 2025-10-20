Zum Hauptinhalt springen

Schwedischer Fußball-MeisterEin Dorf schafft das Wunder

Viel Grund zum Jubeln hatten die Fußballer von Mjällby AIF in dieser Saison - jetzt ist sie gekrönt.
Das Überraschungsteam Mjällby AIF ist nach einem 2:0 bei IFK Göteborg zum ersten Mal schwedischer Fußballmeister. Der Klub setzt auf kluges Scouting und besonnenes Wirtschaften.

Es ist nicht weniger als ein mittelgroßes Fußballwunder: Das Überraschungsteam Mjällby AIF ist zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte schwedischer Fußballmeister. Das Team aus einem kleinen Ort in der südschwedischen Provinz Blekinge siegte am Abend mit 2:0 (2:0) bei IFK Göteborg und ist damit bereits drei Spieltage vor Saisonende nicht mehr von der Tabellenspitze der schwedischen Topliga Allsvenskan zu verdrängen.

MAIF hat die diesjährige Saison dominiert wie in den Vorjahren teilweise nur Rekordmeister Malmö FF, der in acht der letzten zwölf Spielrunden am Ende den Titel geholt hatte. Die Mannschaft von Cheftrainer Anders Torstensson setzt nicht auf größere Stars und hat keine wohlhabenden Investoren im Rücken. Mannschaftliche Geschlossenheit, kluges Scouting und besonnenes Wirtschaften sind die Erfolgsfaktoren.

Das zahlt sich nun aus: Nach einer einmaligen Saison mit bislang nur einer Niederlage beträgt der Vorsprung auf den Stockholmer Verfolger Hammarby auf Rang zwei nun satte elf Punkte, der auf Vorjahresmeister Malmö auf Rang vier sogar 21. Und das, obwohl Mjällby nach Angaben von transfermarkt.de aktuell nur den neunthöchsten Marktwert aller 16 Allsvenskan-Teams hat.

Für Mjällby AIF ist es der erste nationale Meistertitel der 86-jährigen Vereinsgeschichte. Benannt ist der Verein nach dem 1400-Seelen-Örtchen Mjällby, seine Heimspiele trägt er aber in der ähnlich kleinen Nachbargemeinde Hällevik aus.

