11. Juli 2019, 18:46 Uhr Mixed Aus für Murray und Serena Williams

Die beiden Tennis-Topspieler Serena Williams und Andy Murray sind bei ihrer gemeinsamen Mixed-Premiere im Achtelfinale von Wimbledon ausgeschieden. Das Duo unterlag am Mittwoch den an Position eins gesetzten Nicole Melichar und Bruno Soares aus den USA und Brasilien 3:6, 6:4, 2:6. Zwei Runden hatten die beiden ehemaligen Weltranglisten-Ersten zuvor gewonnen. Dass der zweimalige Wimbledonchampion Murray bei seinem Comeback in London gemeinsam mit der 37 Jahre alten Serena Williams bei seinem Heim-Grand-Slam antritt, hatte für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Der 32-jährige Schotte hatte Ende Januar um die Fortsetzung seiner Karriere gefürchtet, ehe er dank einer Operation seine Hüftbeschwerden überwand. Mit dem Aus im Mixed ist die Wimbledon-Rückkehr von Murray nach zweijähriger Abstinenz beendet. Im Doppel hatte der zweimalige Olympiasieger mit dem Franzosen Pierre-Hugues Herbert schon in der zweiten Runde verloren. Auf eine baldige Rückkehr im Einzelwettbewerb hat der dreimalige Grand-Slam-Sieger wenig Hoffnung. Es sei "unwahrscheinlich", dass er zu den US Open Ende August hinreichend fit sei, hatte Murray gesagt. Er fühle sich derzeit noch nicht stark genug, und werde keinerlei Risiko eingehen: "Ich möchte nicht noch eine große Operation in ein paar Jahren durchmachen müssen. Ich muss sichergehen, dass die, die ich hatte, so lange wie möglich Wirkung zeigt."