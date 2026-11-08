Ob es nur eine nette Randepisode war, dass der Tipp nicht vom zuständigen Profitrainer kam, sondern vom Bruder aus der Kreisliga? „Mein Bruder sagt immer: Lange Ecke flach, kurze Ecke hoch“, erzählte der Stuttgarter Maximilian Mittelstädt, als er nach dem 1:0-Sieg seines VfB gegen Werder Bremen vor die Mikrofone trat. Mittelstädts jüngerer Bruder Frederik, das gehört selbstverständlich zur Allgemeinbildung, amtiert als Torhüter bei Eintracht Falkensee am Rande Berlins, davor (Basiswissen auch das) hütete er das Tor des bekannten Berliner Influencer-Klubs Delay Sports. Alles in allem ist der jüngere Mittelstädt also kompetent genug, um mit seinen Empfehlungen Spiele in der ersten Fußball - Bundesliga zu entscheiden. In der siebten Minute der Partie zwischen dem VfB und dem SV Werder sauste der Ball nach Grischa Prömels Vorlage quer durch den Bremer Strafraum und unerreichbar vorbei an den Stuttgartern Deniz Undav und Chris Führich - aber aus dem Hintergrund tauchte plötzlich der ältere Mittelstädt auf und hieb den Ball gemäß innerfamiliärer Lehrmeinung hoch in die kurze Ecke. Mit einer Schusstechnik, die es allemal rechtfertigte, ihm anschließend die Man-of-the-match-Trophäe auszuhändigen.

Mittelstädt trug die Auszeichnung mit Fassung. Er weiß ja, wie das läuft: Wer das Siegtor schießt, ist ein naheliegender Kandidat. Allerdings hatte sich Mittelstädt den Preis umfassend verdient, als bester Stuttgarter, der in diesem Spiel die großen und die kleinen Dinge richtig machte. Der nicht nur das Tor erzielte, sich in die Zweikämpfe stürzte und seine linke Seite hoch- und runterrannte, sondern auch in engen Räumen prekäre Situationen auflöste und sein bisweilen unterschätztes technisches Vermögen ausstellte. Allerdings war Mittelstädt an diesem Nachmittag mehr als nur der Spieler, der einen nicht mehr ganz frischen, aber tapferen VfB nach neun Spielen innerhalb von vier Wochen (davon sechs auswärts) vielleicht gerade noch rechtzeitig in die richtige Tabellenrichtung schoss. Mittelstädt – lange Ecke flach, kurze Ecke hoch – stand auch stellvertretend für diesen Spieltag, an dem nach Herzenslust aus der Distanz geschossen und getroffen wurde.

Manuel Neuer : Und wieder trifft die Bayern eine Verletzung Manuel Neuer fehlt den Münchnern mit einem Sehnenteilriss im Fuß. Uli Hoeneß tritt im Fernsehen auf, äußert eine optimistische Prognose zu Vincent Kompany – und eine pessimistische zu Jamal Musiala. SZ Plus Von Martin Schneider ...

Mittelstädt für den VfB, Muheim und Grönbaek für den HSV, Nmecha doppelt für Dortmund, Kimmich für die Bayern, Banzuzi und Raum für Leipzig: Sie alle taten, was man in alter Reportersprache „nahmen sich ein Herz und zogen einfach mal ab“ genannt hätte. Dass das auffällt, liegt daran, dass es nicht mehr so häufig vorkommt: Der aktuelle Fußball neigt mitunter dazu, sich nicht mehr das Herz, sondern eher den Kopf zu nehmen, in dem dann eine Menge Daten und Muster stecken. Das ist überhaupt nicht falsch, wie die Stuttgarter und Bremer bewiesen, die hochmodernen Fußball zeigten, sich aber gleichzeitig auch ein fantastisches Achtzigerjahre-Vorstopper-gegen-Mittelstürmer-Duell leisteten (Jeff Chabot gegen Niclas Füllkrug), in dem gerangelt, gerumpelt und gerempelt wurde.

Idealerweise liefert das große Ballern dieses Spieltags also ein Plädoyer für ein „sowohl als auch“ statt für ein „entweder oder“. Zwar mögen potenzielle Distanzschützen aufgrund des zeitgenössischen Rundum-Pressings seltener in gute Schusspositionen geraten als früher, und gewiss gibt es auch akademiegeprägte Trainer, die ihren Schützlingen aufgrund verdächtiger statistischer Berechnungen vom Distanzschuss abraten – aber ohne Mittelstädts krachenden Kunstschuss hätten die hoch strapazierten Stuttgarter an diesem Tag womöglich keinen Weg ins Bremer Tor gefunden. Stuttgarts zweitbeste Torchance war ein Pfostenschuss aus der Distanz, abgegeben von Mittelstädt.

Bundestrainer Klopp zieht Mittelstädt David Raum vor und beruft den Leipziger erstmals seit drei Jahren nicht für die Nationalelf

Auf die Präsentation seiner Man-of-the-match-Trophäe wird Mittelstädt allerdings verzichten können, wenn er nun zur Nationalmannschaft nach Herzogenaurach reist. Bundestrainer Jürgen Klopp ist ein Fan des Stuttgarters und hat ihn im Aufgebot für die entscheidenden Nations-League-Spiele in Serbien (13.11.) und gegen die Niederlande (16.11.) etwas überraschend dem Konkurrenten David Raum vorgezogen. Erstmals seit drei Jahren fehlt der Leipziger damit in einem DFB-Kader, was womöglich mit den jüngsten Formschwankungen, aber auch mit einem grundsätzlichen Makel zu tun haben könnte. Raum ist ein schneidiger, schussgewaltiger Seitenstreifenathlet, aber sein Verteidigungsverhalten ist für einen Linksverteidiger nicht ganz auf dem Niveau, das Klopp für seinen Fußball braucht – anders als das Verteidigungsverhalten des Linksverteidigers Mittelstädt, der alleine zwar auch keine rasenden Yamals, Dembélés oder Doués aufhalten kann, aber doch stets zähen Widerstand leistet.

Er respektiere sehr, dass der Bundestrainer ihn angerufen „und die Entscheidung auch begründet habe“, sagte David Raum nach Leipzigs 5:2-Sieg gegen den FC Augsburg. „Ich habe ihm aber auch ganz ehrlich gesagt, dass ich mit Leistung antworten werde, damit er beim nächsten Mal nicht um mich herumkommt. Da habe ich heute den ersten Schritt gemacht.“ Mit einem Freistoßtor aus der Distanz.