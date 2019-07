© dpa-rufa

Deutschlands bekanntester Golfer ist zu Gast im hohen Norden. Bernhard Langer schlägt von diesem Freitag an bei der Senior Open im mecklenburgischen Gneven ab. Den Kontakt in seine schwäbische Heimat hat der in den USA lebende Golfstar nie verloren.