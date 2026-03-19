Große Illusionen hatte sich Janine Berger nicht gemacht. „Ich bin mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass es sehr, sehr lange dauern wird“, sagte die ehemalige Spitzenturnerin zuletzt - und sieht sich bestätigt: Über ein Jahr nach dem Aufkommen der Missbrauchsvorwürfe im deutschen Turnen dauert die Aufarbeitung weiter an. Und die Kritik am Deutschen Turner-Bund (DTB) reißt auch rund um den DTB-Pokal in Stuttgart nicht ab.

„Ich setze eigentlich nur auf die Staatsanwaltschaft“, betonte Berger kürzlich im Interview mit der Augsburger Allgemeinen Zeitung ihr fehlendes Vertrauen in die Selbstreinigungskräfte des Verbandes und fügte hinzu: „Intern wird da nichts passieren.“ Ernüchtert sind auch andere Turnerinnen. „Die Hoffnung auf Veränderung und die Überzeugung, dass es sinnvoll war, was da losgetreten wurde, das ist fast weg oder zumindest sehr wenig geworden“, sagte Michelle Timm dem SWR.

Berger und Timm gehören zu jenen Athletinnen, die im Dezember 2024 Missstände im deutschen Turnen angeprangert hatten. Zunächst stand der Bundesstützpunkt Stuttgart im Fokus, später kam Mannheim hinzu, es ging unter anderem um den Vorwurf des „systematischen körperlichen und mentalen Missbrauchs“.

Der DTB verweist gegenüber dem SID im Rahmen des international besetzten DTB-Pokals in Stuttgart, der bis Sonntag stattfindet, auf „ein Bündel von Maßnahmen, die dazu beitragen werden, bestehende Vorfälle aufzuarbeiten und den Schutz von Athletinnen und Athleten im Turnen zu verbessern“. So habe die Kanzlei Rettenmaier eine umfassende Datenanalyse vorgenommen, zudem unterstütze der Verband die laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Im April 2025 setzte der DTB den Safe Sport Code in Kraft, hierdurch sollen rechtssichere Strukturen im Umgang mit interpersonaler Gewalt geschaffen werden.

Der Beginn der Aufarbeitung durch einen unabhängigen Expertenrat sei „vom Abschluss der staatsanwaltlichen Ermittlungen abhängig“, heißt es vom Verband. Für den Eindruck einiger Betroffener, es gehe nur langsam voran, äußerte der DTB „Verständnis“. Die Untersuchung der Vorwürfe müsste jedoch „sorgfältig und verantwortungsvoll vorgenommen werden“.