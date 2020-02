Es gibt ein Sportlerinnenleben nach der Vergewaltigung, das weiß die Shorttrack-Olympiasiegerin Shim Suk-hee mittlerweile ganz sicher. In Seoul ist sie vor ein paar Wochen offiziell in die halbprofessionelle Mannschaft des Rathausklubs aufgenommen worden. Es gab eine Zeremonie. Bürgermeister Park Won-soon war da, viele Medienvertreter kamen, und Shim Suk-hee, 22, lächelte wie eine, die sich auf die Zukunft freut. Die aktuelle Saison hat sie wegen Verletzungen verloren, für die neue will sie wieder den Sprung in Südkoreas hochdekoriertes Nationalteam schaffen und dann endgültig diese schlimme Geschichte hinter sich lassen, mit der sie nach ihrem Team-Goldgewinn bei Olympia 2018 im heimischen Pyeongchang ganz Südkorea aufgerüttelt hat.