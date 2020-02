Alan "Al" Michaels ist, wenn man so will, der Herbert Zimmermann der USA: der Verkünder der größten Frohbotschaft, die der Sport dem Land jemals geschenkt hat. Zimmermann berichtete 1954 vom sensationellen 3:2-Sieg der deutschen Elf im Finale der Fußball-WM gegen die Ungarn, der als "Wunder von Bern" in die bundesrepublikanische Geschichte einging - und mit ihm Zimmermanns Radiokommentar. Al Michaels reportierte 1980 aus dem Olympischen Zentrum von Lake Placid, wo das US-Team, ein bunter Haufen von College-Spielern, gegen die als unschlagbar geltende Eishockey-Mannschaft der UdSSR antrat, den mit vier Olympiasiegen in Serie angereisten Topfavoriten auf die Goldmedaille. Als die Uhr nur noch drei Sekunden anzeigte, fragte Michaels seine Zuseher und -hörer: "Glauben Sie an Wunder?"