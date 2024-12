Den Paarläufern Minerva Hase und Nikita Wolodin ist das zweite Wintermärchen gelungen. In Grenoble wiederholten die in Berlin trainierenden Eiskunstläufer ihren Sieg im Grand-Prix-Finale – anders als vor Jahresfrist waren sie diesmal Favoriten und ließen die früheren japanischen Weltmeister Riku Miura/Ryuichi Kihara weit hinter sich. Nächste Vorführung ihrer „Winter“-Kür: bei den deutschen Meisterschaften in zwei Wochen in Oberstdorf.