Min-jae Kim beim FC Bayern:Abwehrmonster, zweiter Versuch

Von Philipp Schneider, Seoul

Mittagszeit in Seouls Finanzviertel Yeouido, in einem dreistöckigen Einkaufszentrum ist der Teufel los. Wobei der Teufel für gewöhnlich nicht so freundlich rüberkommt wie heute. Diesmal erscheint er in Gestalt von Hunderten Koreanerinnen und Koreanern, die sich mit Klatschpappen und Trikots des FC Bayern ausgerüstet haben. Sie stehen gut sortiert um ein Auto herum, das mit einem Laken verhüllt wurde, obwohl es selbstverständlich niemanden interessiert. Eher schon interessieren sich die Seouler für die weltberühmte Langnase, die vor dem Auto steht und ganz genau weiß, wie sich ein paar Dezibel mehr rausquetschen lassen aus einer Menge.