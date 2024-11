Die Skateanlage im Park, an der sich Jugendliche mit Freunden treffen und Tricks probieren. Bahnen im örtlichen Hallenbad ziehen, um einen stressigen Alltag hinter sich zu lassen. Der Cooper-Test, der auf der Laufbahn neben der Schule mal mit mehr und mal mit weniger Freude absolviert wird, oder das Quietschen der Schuhe in der Sporthalle, wenn das wöchentliche Volleyballtraining stattfindet. So vielfältig das Sportangebot auch sein mag, eine Gemeinsamkeit gibt es: Es braucht den entsprechenden Raum. Und der lässt in Deutschland oft zu wünschen übrig.

Das können viele Sporttreibende in ihren kommunalen Sportstätten beobachten. Sei es eine nicht funktionierende Sanitäranlage, ein Loch im Boden oder ein defektes Flutlicht. Der oft gehörte Satz „Deutschlands Sportstätten sind marode“ ist keine Überraschung, sondern Realität.

Sportvereine : Der Sport in Deutschland boomt Der Deutsche Olympische Sportbund verzeichnet 28 Millionen Mitglieder - so viele wie nie zuvor. Allerdings, so mahnt der Dachverband, ist auch die Mängelliste lang. Viele Sportstätten seien in einem schlechten Zustand.

Die Realität in genauen Zahlen auszudrücken, ist jedoch gar nicht so leicht, sagt Lutz Thieme von der Hochschule Koblenz: „Um wirklich eine valide Zahl herausfinden zu können, müsste man eigentlich Ingenieure durch die jeweiligen Sportstätten schicken und den Sanierungsbedarf dann auf einer ingenieurtechnischen Basis abschätzen, das ist flächendeckend viel zu teuer.“ Bei der Erfassung des Zustandes von Sportstätten gebe es zwei wesentliche Probleme: Zum einen fehlen zuverlässige Daten zum tatsächlichen Sanierungsbedarf der einzelnen Anlagen, zum anderen ist der Begriff Sportstätte nicht eindeutig definiert.

Das bedeutet, dass es unklar ist, wie viele Sportstätten in Deutschland tatsächlich existieren und in welchem Zustand jede einzelne von ihnen sich befindet. In einem aktuellen Forschungsprojekt hat Thieme, Professor für Sportmanagement, den Zustand von Hallen, Plätzen und Bädern mittels eines Modells geschätzt, dessen Ergebnisse jedoch vorerst nicht validiert werden können. Fakt ist, dass es einen großen Sanierungsbedarf gibt. Der beziehe sich nicht nur auf Wiederherstellung der Sportstätten auf ihren Ursprungszustand, sondern auch auf die aktuellen baulichen und energetischen Standards: „Hinzugekommen ist, dass wir heute ganz andere Anforderungen haben in Richtung Brandschutz, Sicherheit und Klimagerechtigkeit.“

Bei 40 Prozent der Sportstätten soll es einen nennenswerten Investitionsrückstand geben

Das Kommunalpanel des Deutschen Instituts für Urbanistik für das Jahr 2024 hat ergeben, dass es bei 40 Prozent der Sportstätten in den Kommunen einen nennenswerten Investitionsrückstand gebe. Die Kosten dafür liegen bei 12,12 Milliarden Euro. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) schätzte den deutschlandweiten Sanierungsbedarf im Jahr 2018 sogar auf 31 Milliarden Euro. Für die Bereitstellung und Sanierung von Sportstätten sind in der Regel Länder und Kommunen verantwortlich, die diese hohen Summen zur Sanierung alleine nicht aufbringen können. Bei einer Sitzung des Sportausschusses im Oktober wurde über den Sanierungsstau beraten und von mehreren Rednern dafür plädiert, dass der Bund die Länder und Kommunen durch Investitionsprogramme besser unterstütze.

Jüngst startete die IAKS (International Association for Sports and Leisure Facilities), ein internationaler Verband für Sportstätten und Freizeitanlagen, eine Petition, um die Politik stärker auf das Thema aufmerksam zu machen. Robin Kähler, der Vorsitzende von IAKS Deutschland, weist darauf hin, dass die Förderung durch den Bund im Endeffekt eine Bekenntnisfrage sei: „Ich sage, es ist grundsätzlich eine politische Entscheidung, ob ich meine Kinder unterstützen will, Bildung unterstützen will, oder ob ich ein Schlagloch in der Straße reparieren will“.

Sportstätten sind Orte von erheblichem gesellschaftlichem Nutzen - sofern sie intakt sind. (Foto: privat)

Im Rahmen der Petition „Unser Sportraum“ hat jeder die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und seine sanierungs- oder modernisierungsbedürftige Sportstätte einzureichen. Diese einzelnen Petitionen werden von der IAKS verbreitet und unterstützt: „Wir wollen das Problem erst mal thematisieren, politisieren und dann Ideen bekommen. Wir begleiten die Petitenten, bis sie letztlich auch politisch handeln können“, sagt Kähler. Bist jetzt wurden drei Petitionen veröffentlicht: ein öffentlicher Basketballplatz im Kölner Norden, der mehr Pflege vertragen könnte, eine Hamburger Sporthalle, deren Duschen mit Legionellen belastetet sind, und eine Halle in Blankenburg, die an mehreren Stellen einen „erheblichen Sanierungsbedarf“ aufweist. Letztere hat mit 250 von 1000 Unterstützenden bis jetzt die meisten Stimmen. Mit dieser Petition möchte der Verband schneller und gezielter handeln, da die Bereitstellung von Geldern oft zu lange dauert. Kähler fordert, neben finanziellen Mitteln auch neue Handlungsstrategien zu entwickeln, um etwa kleinere Mängel zügig beheben zu können.

Mängel an Sportstätten können das Wohlbefinden und die Gesundheit der Nutzenden beeinflussen. Kähler betont, dass die Sportstätten nicht nur als bloße Räume, Gebäude oder Plätze betrachtet werden sollten, sondern als Orte mit erheblichem gesellschaftlichem Nutzen. Sportstätten seien Orte der Begegnung, Spiel und Spaß. Dinge, die vielen Menschen in der Gesellschaft fehlen. „Wir wollen also gute, bedürfnisgerechte, lebenswerte, einladende, herzlich willkommene Sportstätten bauen“, sagt Kähler. Die erheblichen Mängel trügen zum Bewegungsmangel und zu motorischen Einschränkungen bei Kindern und Jugendlichen bei.

Kähler macht zudem darauf aufmerksam, dass eine funktionierende und einladende Sportstätte ebenso ein Instrument für Teilhabe sei: „Deshalb kämpfen wir auch dafür, dass nicht nur diejenigen, die bereits gut ausgestattet sind, ihre Sportstätten weiter verbessern können. Sondern lasst uns doch mal an die denken, die überhaupt keine Chance haben.“ Kinder aus ärmeren Gesellschaftsschichten, die auf öffentliche Sportplätze und Schulsport angewiesen sind, oder Menschen mit Behinderung, die aufgrund von mangelnder Barrierefreiheit oft gar keinen Zugang zu Sportstätten haben.