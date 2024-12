Mikaela Shiffrin schwebte fast über die Ziellinie, und die Menge tobte. 1,83 Sekunden Vorsprung leuchteten an der Tafel im Stadion von Killington auf, dazu die grüne „1“. Shiffrin lag wieder in Führung, fast schon selbstverständlich, wie sie in die Kamera lächelte. Ein Schild mit der Aufschrift „Go Mikaela, Ski Race Win 100 & beyond“ ragte zwischen den US-Flaggen von der Tribüne. Shiffrin auf der Eins, so stand es zur Halbzeit, doch sie hatte ihr 100. Weltcuprennen noch nicht gewonnen. Wenn man so will, waren erst 99 und ein halbes geschafft. Ein zweiter Lauf stand noch an für sie – und wieder ragte dieses Motivationsschild aus der Menge. Und dann kam alles ganz anders.

Die „Superstar“-Rennpiste in Killington hatte am Samstag 39 finale Tore für Mikaela Shiffrin vorgesehen, die standen noch zwischen ihr und ihrem 100. Weltcupsieg. Dass diese Marke überhaupt fallen kann, ist kaum zu fassen, andere sehr gute Skirennläufer gewinnen in ihrer Karriere vielleicht ein, zwei Rennen, manche gar keins. Die Münchnerin Lena Dürr etwa, die den zweiten Lauf von Killington als 34. in Durchgang eins um zwölf Hundertstelsekunden verpasste, steht als eine der weltbesten Slalomfahrerinnen bei insgesamt zwei Siegen. Die 21 Jahre alte Emma Aicher vom SC Malmstetten, noch ganz ohne Weltcupsieg, war als Tages-19. in die Punkteränge gefahren und damit beste Deutsche. Und Shiffrin?

SZ Plus Tourismus : Das umweltfreundlichste Skigebiet Österreichs Im Bergdorf Gurgl wollen sie vieles anders machen: Anreise mit Bus und Bahn, regionale Küche, Getränkedosen-Verbot. Über das nachhaltigste Skigebiet Österreichs - und die Frage, wann Skitourismus und Umweltschutz an Grenzen stoßen. Von Korbinian Eisenberger, Gurgl

In 1128 Metern Höhe stürzte sie sich als letzte in den Hang, wie so oft, wenn sie am Ende triumphierte, auch hier auf ihrem Hausberg. Doch dieser Hang in Vermont hatte bereits an den Läufern vor ihr erahnen lassen, wie beinhart und vereist sich die Piste entwickelt hatte. Und auch die 29-jährige Shiffrin, die im Slalom zuletzt nahezu schwerelos durch die Stangen glitt, hatte erkennbar zu kämpfen. Ihre drei Zehntelsekunden Vorsprung hatten sich in den Eisrillen auf halber Strecke halbiert. Noch lag sie vorn, doch dann geschah, was niemand sehen wollte: Nach einem Rechtsschwung rutschte Shiffrin auf dem Innenski aus, überschlug sich, krachte in den Fangzaun und blieb dort reglos liegen. Unten auf der Tribüne senkte ein Fan sein Schild, Stille. Alle schauten auf die große Videoleinwand. Wie geht es Mikaela Shiffrin?

„Es sieht so aus, als seien alle Scans in Ordnung“, lässt Shiffrin aus dem Krankenbett wissen

Während die US-Amerikanerin mit dem Akiaschlitten abtransportiert wurde, taten sich die drei Besten dieses Skirennens unten im Stadion von Killington sichtlich schwer mit dem Freuen. Die Schwedin Sarah Hector hatte soeben zum sechsten Mal in ihrer Karriere ein Weltcuprennen gewonnen, schaute aber ähnlich bedröppelt unter ihrer Skibrille hervor wie die Zweite Zrinka Ljutiv aus Kroatien und die drittplatzierte Camille Rast aus der Schweiz. Im Akia zu liegen, war erst einmal kein gutes Zeichen.

In Deutschland war nahezu Mitternacht erreicht, als die Videobotschaft im Netz erschien, Shiffrin postete sie selbst auf der Plattform X. Während der Aufnahme im Selfiemodus liegt sie in einer Klinik auf dem Krankenbett und spricht nach oben in die Kamera, offensichtlich ist ihr keine andere Position so leicht möglich. „Es gibt zurzeit keinen Grund zu großer Sorge“, sagt Shiffrin. „Ich kann mich nur nicht bewegen. Ich habe eine große Abschürfung und etwas hat mich aufgespießt“, berichtet sie und zeigt die Wunde links im Beckenbereich, die gerade behandelt wird.

Plattform X Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von X Corp. angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X Corp. angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

In ihrer Paradedisziplin Slalom werde sie am Sonntag nicht an den Start gehen, ergänzt Shiffrin noch, was dann auch nicht geschah, daran ist derzeit offenbar nicht zu denken. „Ich werde von draußen anfeuern“, schrieb sie zu dem Video. Und sie entschuldigte sich dafür, dass sie ihren Zuschauern und Fans mit ihrem Sturz Sorgen bereitet habe, und versuchte sich an einer vorsichtigen Entwarnung: „Es sieht so aus, als seien alle Scans in Ordnung.“

Von einer offiziellen Diagnose war bis Sonntagnachmittag nichts zu erfahren. Also auch nicht, wie schwer ihre Verletzungen tatsächlich sind und wie lange Shiffrin ausfällt. Ob sie bei den beiden Riesenslaloms kommendes Wochenende in Tremblant, Kanada, an den Start gehen kann, ist derzeit unklar. Das prominenteste, beste und schillerndste Skipärchen der Welt ist derzeit also außer Gefecht. Shiffrins Freund Aleksander Aamodt Kilde ist seit seinem Horrorsturz vor knapp einem Jahr in Wengen mehr oder weniger noch mit der Reha beschäftigt, statt ernsthaft Ski zu fahren. Beim Weltcup in Gurgl hatte Kilde bei einem Treffen kürzlich demonstriert, dass er seinen linken Arm lediglich anheben können. Der Sturz seiner Freundin fällt offenbar in eine deutlich leichtere Kategorie, wenngleich es derzeit noch einige Fragezeichen gibt.

Fünf der Weltbesten arbeiten nach schweren Stürzen im Vorwinter an ihren Comebacks

In diesem noch jungen Winter wird Shiffrins Sturz als der bis dato schwerste vermerkt bleiben. Und so mancher Beobachter der Szene wird sich fragen, ob das jetzt schon wieder losgeht. Die vergangene Alpinsaison war gezeichnet von folgenschweren Stürzen. Der Österreicher Marco Schwarz kämpft nach seinem Kreuzbandriss in der Abfahrt von Bormio kurz nach Weihnachten 2023 weiterhin mit den Nachwirkungen und zusätzlichen Bandscheibenproblemen. Im Oktober hatte er erste Schwünge für Ende November angekündigt, Ziel sei eine Rückkehr spätestens zur Ski-WM in Saalbach im Februar. Der Franzose Alexis Pinturault, der sich im Januar beim Super-G in Wengen schwer am Knie verletzt hatte, plant sein Comeback beim anstehenden Rennwochenende der Männer in Beaver Creek, wie sein Trainer Martin Hager unlängst der SZ mitteilte. Sofia Goggia aus Italien will nach ihrem Trainingssturz im Februar in Ponte di Legno und einem schweren Bruch des Schienbeins und des Schienbeinknöchels ebenfalls in Beaver Creek zurückkehren ins Renngeschehen. Shiffrins Slalomkonkurrentin Petra Vlhova plant ihr Comeback Ende Dezember in Semmering. Die Slowakin hatte sich Anfang Februar ihrerseits beim Heimrennen in Jasna am Knie verletzt.

Und Mikaela Shiffrin? Im Dezember 2012, mit damals 17 Jahren, gewann sie den Slalom von Are in Schweden, das war ihr erster Weltcupsieg. „Ski Race Win 100“ verzögert sich nun auf derzeit schwer absehbare Zeit. Immerhin: Das Schild des Fans aus Killington bleibt damit erst einmal hochaktuell.