Von Johannes Knuth

Auch nach all ihren Erfolgen, hat die Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin einmal im Gespräch erzählt, trage sie eine chronische Unsicherheit in sich, bis heute: "Je öfter ich gewinne, desto mehr fürchte ich mich davor, nicht mehr gewinnen zu können." Das treibe sie erst dazu, noch härter zu arbeiten, einerseits. Andererseits erinnere es sie daran, was so ein Leben als Berufssportler mit sich bringt. Erfolg ist nun mal kein Ziel, das man ins Navigationsgerät eintippt, erreicht und wo man sich heimisch macht, auf ewig. Alle Dinge, die zum Triumph führen, finden irgendwann zusammen, fallen auseinander, ehe der Athlet sie wieder zusammenpuzzeln darf.

Bei Shiffrin geht dieses ständige Anlaufnehmen so weit, dass ein kleiner Teil von ihr, der viermaligen Gesamtweltcupsiegerin, sechsmaligen WM-Gold-Gewinnerin, Doppel-Olympiasiegerin, Inhaberin von 76 Weltcupsiegen, vor jedem Winter diese dunkle Ahnung heraufbeschwört: "Dass ich in jeder Kurve stürze." Aber das ist wohl verschmerzbar, wenn man jetzt wieder so dasteht wie die 27-Jährige aus Avon, Colorado, nach den ersten Rennen dieser zäh angelaufenen Alpinsaison.

Peking bekräftigte eine alte Branchenweisheit: Not schlägt schneller Wurzeln als Heiterkeit

Zwei Mal trat Shiffrin in Levi zum Slalom an, zwei Mal gewann sie, ehe sie Richtung US-Ostküste aufbrach, wo an diesem Wochenende in Killington ein Riesenslalom und ein Slalom anstehen. Es waren Shiffrins Tagessiege 75 und 76 im Weltcup, die Bestmarken von Lindsey Vonn (82) und Ingemar Stenmark (86) tauchen tatsächlich so langsam am Horizont auf. Und so selbstverständlich die Amerikanerin sich diesen Wegmarken nähert, als wäre nichts gewesen - so wenig selbstverständlich erscheint das, schon mit Blick auf die jüngere Vergangenheit.

In Peking, bei den Olympischen Winterspielen, war Shiffrin sechs Mal an den Start gerutscht, drei Goldmedaillen waren keine unrealistische Vorgabe, und dann: Fiel die Fahrerin, deren Oeuvre darauf fußt, den sichersten Schwung des Sports mit sich zu führen, drei Mal aus dem Kurs, im Riesenslalom, Slalom und in der Kombination. Für gewöhnlich treibt eine Niederlage Shiffrin derart zur Weißglut, dass sie sich umso tiefer ins Training (und die Zweifel) stürzt, aber diesmal, nach drei Tiefschlägen in kurzer Zeit, zog dieser Strudel sie länger nach unten. Frei nach der alten Branchenweisheit: Not schlägt schneller und tiefer Wurzeln als Heiterkeit.

Es klingt ein wenig kitschig, aber Peking, das hatte Shiffrin schon an Ort und Stelle gesagt, habe ihr vor allem gezeigt, wie viel Gutes ihr widerfahre, jeden Tag. Shiffrins Mutter Eileen begleitet die Tochter (und deren kleines Team) bis heute, elf Jahre nach dem Debüt im Weltcup. ("Sie ist einer meiner besten Freunde, als würde ich einen Teil von zu Hause mitnehmen", sagt Shiffrin.) Der norwegische Skirennfahrer Aleksander Aamodt Kilde, sagte Shiffrin zuletzt, sei nicht nur ihr Lebensgefährte geworden, sondern auch ihr bester Freund. Letztlich, sagen Menschen, die Shiffrin sehr gut kennen, hatten ihr im Vorwinter vor allem die Ausläufer einer Covid-Infektion wohl schlicht die Kräfte geraubt für ein solch massives Unterfangen wie in Peking. Die wichtigste Lehre, das betonte Shiffrin zuletzt, sei, dass diese Wochen in China nichts von all dem ins Wanken brachten, was sie bislang erreicht hat.

Und noch erreichen wird, zweifelsohne.

Mit dieser aufgefrischten Zuversicht zog sie ins Sommertraining in die Schweiz und nach Südamerika, sah viel Ermutigendes in ihren Einheiten; weniger Ermutigendes auf den schmelzenden Gletschern - was Shiffrin auch dazu verleitete, ein paar kritische Worte über die klimaschädigende Logistik des Weltcup-Trosses zu verlieren ("Es würde helfen, wenn wir nicht gezwungen sind, rauf und runter zu reisen", sagte sie dem Walliser Boten.) Je näher die Saison kam, desto mehr rückte sie dann ihr Geschäftsmodell in den Fokus: Sie erklärte, dass sie in diesem Winter nicht nur alle Slaloms und Riesenslaloms, sondern auch wieder vermehrt die rasanteren Super-G- und Abfahrtsrennen bestreiten werde (dort hat sie sieben ihrer 76 Weltcup-Siege gesammelt). Ihr Skiausrüster hat ihr dafür zwei neue Kräfte zur Seite gestellt, die ihre Skier präparieren: die Österreicher Robert Bürgler und Lukas Rottinger, Letzterer soll sich allein um die Skier für die schnellen Disziplinen kümmern. Nur so kann Shiffrin einen Spagat versuchen, der selbst Fachkräfte erstaunt.

75 Siege im Weltcup? "Ich denke lieber daran, wie ich im Jetzt glücklich sein kann."

Diejenigen, die irgendwann alle Disziplinen bestreiten, werden vor allem im Slalom oft schwächer - die Disziplin erfordert mehr Explosivität, viel Tüftelei an Skiern, Bindung und Schuhen, da hat Shiffrin gegenüber denen, die nur Slalom fahren, vielleicht sogar einen kleinen Nachteil. Und als sie nach dem ersten Lauf in Levi rund eine halbe Sekunde hinter der Slalomexpertin Lena Dürr lag? Wusste sie genau, was zu tun war, um das Rennen noch auf ihre Seite zu schieben, knapp zwei Zehntelsekunden vor der Schwedin Anna Swenn-Larsson.

Noch so eine Lehre, nicht erst seit Peking: Shiffrin kniet schon noch vor dem Altar der ständigen Selbstoptimierung und -zweifel, aber sie versucht auch, den Erfolg zu schätzen, bevor sie ins Hotel stapft und Videos von ihren Linksschwüngen studiert. Sie scheint sich damit ausgesöhnt zu haben: dass die Dinge nie zusammenbleiben, dass die einzige Lösung ist, alles auf diesem Weg aufzusaugen, Freude, Misserfolg. Wobei Shiffrin vieles davon nach außen trägt, ob nach einem Rennen oder dem Unfalltod ihres Vaters. Eine Athletin, die sie selbst ist, nicht sich selbst spielt, wie manche Kollegen.

Ein Reporter fragte Shiffrin nach ihrem ersten Sieg in Levi, was ihr das eigentlich bedeute: 75 Siege im Weltcup? "Ich versuche gar nicht, an 75 Siege zu denken, sondern an das heutige Rennen", sagte sie, "wie ich im Jetzt glücklich sein kann. Dann schaue ich, wie ich morgen einen guten Tag haben kann."

Einen Tag später gewann sie dann wieder, zwei Zehntelsekunden vor der Schweizerin Wendy Holdener.