Von Johannes Knuth

Seit sie vor rund zwölf Jahren in das alpine Skifahrergeschäft eingestiegen ist, lebe sie in einem ständigen Zustand der Ungläubigkeit, hat Mikaela Shiffrin neulich erzählt. Wenn ihr zum Beispiel damals, nach ihrem ersten Sieg vor ziemlich genau zehn Jahren in Are, jemand gesagt hätte, dass sie einmal 82 Rennen im Weltcup gewinnen würde, sechs WM-Titel, zwei Olympiasiege, vier Triumphe im Gesamtweltcup dazu? Das hätte sie natürlich abgeschmettert. Und im Grunde könne sie das alles selbst jetzt noch nicht fassen, aber das sei ja immer der Trick gewesen, das hat Shiffrin oft erzählt: dass sie nie so recht glauben konnte, was sie da auf einem Paar Skier über Jahre anstellt. Das lasse sie immer weiterarbeiten.