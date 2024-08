Von Saskia Aleythe, Saint-Denis

Der Kopf wollte noch, aber der Körper konnte nicht mehr. Natürlich wollte der Kopf noch, Malaika Mihambo ist vor drei Jahren in Tokio nicht nur Olympiasiegerin im Weitsprung geworden, sondern auch im Nervenbewahren. Mit dem letzten Sprung war sie damals zum Sieg geflogen, wie schon öfter in ihrer Karriere. Auch am Donnerstag im Stade de France kam es auf Mihambos bekanntes Finish an, nach fünf Versuchen lag die 30-Jährige auf dem Silberrang, Gold war noch möglich.