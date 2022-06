Von Johannes Knuth

Malaika Mihambo hat einen unschlagbaren Vorteil gegenüber dem Großteil der Konkurrenz, nicht nur in Deutschland: Wenn sie bei großen Wettkämpfen ins Licht rückt, schmilzt ihr Selbstvertrauen nicht zusammen, es schwillt erst an. Die Athletin der LG Kurpfalz hat es so, im Alter von 28 Jahren, zu nahezu allen Erfolgen getragen, die ihr Metier bereitstellt, EM-Gold, WM-Gold, Olympia-Gold, drei Mal Sportlerin des Jahres. Und das, obwohl - oder vielleicht gerade weil - sie als Mensch noch immer am Boden geblieben zu sein scheint, wenn sich alles um sie herum darum dreht, abzuheben. Das sind auch keine schlechten Voraussetzungen für die nächsten zwei Monate, in denen die Leichtathleten schwer beschäftigt sein werden, mit Weltmeisterschaften in Eugene, der EM in München - und zunächst, an diesem Wochenende, mit den nationalen Titelkämpfen in Berlin.