Trotz eines Sprungs auf 7,01 Meter hat Malaika Mihambo den Sieg beim Diamond-League-Meeting in Eugene knapp verpasst. Am Schauplatz ihres WM-Titels vor drei Jahren belegte die Leichtathletin den zweiten Rang. Weitsprung-Olympiasiegerin Tara Davis-Woodhall aus den USA zog mit 7,07 Metern im letzten Versuch noch vorbei. Mihambo, die in diesem Jahr von einigen gesundheitlichen Rückschlägen geplagt wird, ließ die letzten beiden Versuche dagegen aus. Im US-Bundesstaat Oregon hatte die 31-Jährige 2022 ihr zweites WM-Gold geholt.