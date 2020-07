Zwei Rennen binnen 20 Stunden, zweimal auf dem Podium in Budapest: Mick Schumacher kommt in der Formel 2 in Fahrt. "Das Team hat einen großartigen Job gemacht, das Auto war fantastisch zu fahren", schwärmte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher nach dem Sprintrennen am Sonntag. Wie schon beim Hauptrennen am Samstag schaffte es Mick Schumacher auch bei der kürzeren Rundenhatz auf dem knapp 4,4 Kilometer langen Kurs bei Budapest nach den Starträngen fünf und sechs dank starker Überholmanöver auf den dritten Platz. Für den 21-Jährigen waren es die ersten Podestplätze seit seinem Sieg vor knapp einem Jahr - in Budapest. "Es sieht so aus, dass es immer hier passiert", meinte er: "Das war auch schon in der Formel 3 so." Auch seinem Vater lag der Kurs: Vier seiner 91 Grand-Prix-Siege holte der mittlerweile 51-Jährige auf dem Hungaroring. Zum Sieg wie im August 2019 beim Sprintrennen reichte es für Mick Schumacher diesmal aber nicht. Nach den 37 Runden am Samstag musste er sich nur den Russen Robert Schwarzman und Nikita Masepin geschlagen geben, nachdem er bis sechs Runden vor dem Ende noch in Führung gelegen hatte.