Als vor dem freien Training der Formel 2 die Namen der Nachwuchsrennfahrer aus den Lautsprechern über den Circuit de Spa-Francorchamps schallen, bekommt einer einen Zusatz: "Der Sohn von Michael". Mick Schumacher, 20, zieht Aufmerksamkeit auf sich, weil er sehr schnell fahren kann, aber auch, weil er der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters ist, der sich nach einem Skiunfall Ende 2013 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Der Name Schumacher weckt Nostalgie und gleichzeitig Hoffnung auf die Fortsetzung der Familientradition in der Formel 1. In Spa gewann der Vater 1992 sein erstes Rennen in der Königsklasse und der Sohn sein erstes Formel-3- Rennen. Einen Sieg möchte er in Belgien am Wochenende auch in der Formel 2 feiern.

SZPlus