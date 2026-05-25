Mick Schumacher beim Indy 500„Es war am Ende wirklich ein Kampf ums Überleben“

Nach seiner Indy-500-Premiere inklusive später Berührung mit der Streckenbegrenzung musste Mick Schumacher erstmal durchatmen. „Es war am Ende wirklich ein Kampf ums Überleben, besonders beim vorletzten Restart“, sagte der erste deutsche Teilnehmer an dem Rennen über 500 Meilen auf dem legendären Oval in Indianapolis übereinstimmenden Medienberichten zufolge. Der 27-Jährige kam mit dem Team Rahal Letterman Lanigan Racing auf den 18. Rang und war damit bester Rookie in dem Feld mit 33 Autos. Gestartet war Schumacher von Position 27. Seine bislang beste Platzierung in dieser Indycar-Saison ist ein 17. Platz.

Den Sieg beim wichtigsten Motorsportereignis der USA feierte der Schwede Felix Rosenqvist. Der Vorsprung auf David Malukas betrug nur 0,0233 Sekunden, erst auf den allerletzten Metern zog Rosenqvist am US-Amerikaner vorbei. Knapper war noch nie eine Entscheidung bei nun insgesamt 110 Auflagen des Rennklassikers ausgefallen.

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Beim Start hatte Schumacher direkt Plätze verloren. Er sei ihn vielleicht sogar zu vorsichtig angegangen, „und wurde dann links und rechts überholt. Aber wie alle gesagt haben: Es ist ein unglaublich langes Rennen, man muss einfach dranbleiben, und genau das haben wir getan“, betonte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher. „Ich habe Runde für Runde so viel gelernt und verstehe, warum man sagt, dies sei das größte Spektakel im Rennsport.“

Auch, weil einige Konkurrenten ausschieden, rückte er vor, zur Rennhalbzeit bis auf Platz 23. Wenig später folgte wegen des regnerischen Wetters die erste Unterbrechung nach 106 Runden. Kurz nach der Freigabe fielen die nächsten Tropfen, nach 116 Runden wurde das Rennen erneut neutralisiert. Als es wieder losging, flog der zweimalige Indy-500-Sieger Josef Newgarden ab und schlug hart in die Bande ein. Der Amerikaner konnte sein Auto verlassen, wirkte aber angeschlagen. Nun begann die unübersichtliche Schlussphase, das Feld wurde immer wieder durchgemischt, Schumacher rutschte mitunter in die Top 10.

Vor mehr als 300 000 Zuschauern schlug wenige Runden vor Schumachers Mauerstreifer Caio Collet von AJ Foyt Racing mit der rechten Wagenseite in die Streckenbegrenzung ein. Das Auto fing an zu brennen und schlitterte ins Gras. Der Brasilianer konnte mit Hilfe der Stewards aus seinem Wagen steigen und gab Entwarnung. Doch der Crash hatte für Mick Schumacher Folgen: „Uns wurde gesagt, dass die Strecke gesäubert wurde. Die obere Linie wurde es aber definitiv nicht gut genug, weshalb ich rausgerutscht bin und die Mauer traf.“