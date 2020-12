Mick Schumachers Aufstieg in die Formel 1 wird die Rennserie beflügeln - aber so wie einst, als sein Vater Michael noch fuhr, wird es nie wieder.

Kommentar von Philipp Schneider

Sind es die Augen? Der rheinische Singsang? Oder doch seine Mimik, die Partie um den Mund, wenn er den Kopf leicht schief hält, als sei er von Berufswegen Schelm und kein Rennfahrer? Wer Mick Schumacher trifft, der sieht und hört seinen Vater Michael, wähnt sich also mitunter in einem Illusionstheater und fragt sich: Was ist angeboren, was anerzogen?

Es ist eine Frage, über die Biologen mit Verhaltensforschern gerne streiten mögen, die aber eigentlich piepegal sein müsste. In Fall der Schumachers ist sie ausnahmsweise relevant. Als Rennfahrer erzogen wurden Vater und Sohn unterschiedlich. Ihre Gene sind ähnlich. Was nun aber die Motorsportgetriebenen angesichts der Rückkehr der Schumachers in die Formel 1 in Wahrheit ganz aufgeregt macht, sind die Fragen: Wie viel Talent des Vaters steckt im Filius? Und werden die Sofas nun wieder so bevölkert wie Anfang des Jahrtausends, immer wieder sonntags in den Wohnzimmern der autoverliebten Teutonen - ist Mick bald ein Straßenfeger wie Michael?

Die Rennserie, in die der Junior jetzt einsteigt, ein Imageproblem

Die erste Frage sollte, das gebietet die Fairness, vorerst unbeantwortet bleiben. Die zweite muss klar verneint werden. So irre wie in jenen Zeiten, als Schumacher nicht nur von den Deutschen, sondern auch von den Italienern derart vor Liebe erdrückt wurde, dass der Absperrzaun im Königlichen Park von Monza sicher Abdrücke an seinem Rücken hinterließ, wird es nicht mehr. Kann es gar nicht. Sensationen definieren sich dadurch, dass sie im Moment des Geschehens unerhört sind, einmalig. Die tragende Figur einer Novelle, ganz im literarischen Sinn, war Michael Schumacher. Er gewann fünf seiner sieben Titel im Ferrari, der ikonischsten aller Marken. Vor allem das unterscheidet ihn noch immer vom zweiten Rekordweltmeister Lewis Hamilton.

Als der Papa in seinen ersten ordentlichen Flitzer kletterte, da war dieser teils im Gelb einer Zigarettenmarke lackiert, die mit einem Kamel für sich wirbt. 1991 war das, und in der Formel 1 fuhr damals: Michael Bartels aus Plettenberg im Sauerland. Der wurde zwar bekannt als Lebensabschnittsgefährte von Steffi Graf, nicht aber berühmt als Pilot, der viermal an der Qualifikation für ein Formel-1-Rennen scheiterte. Erst Schumachers Erfolge schufen beim Publikum die Sucht nach einer Raserei, die vorher nicht mal konsumiert wurde. Und nun, um im Bilde zu bleiben, haben Teile des Publikums ihren Entzug längst hinter sich gebracht.

Heutzutage wird nicht mal mehr ordentlich geraucht, geschweige denn mit Tabak geworben. Und während der drohende Klimawandel auch zu Schumacher Seniors Zeiten in Kreisen der ökologisch Bewegten ein Begriff war, so hat die Rennserie, in die der Junior jetzt einsteigt, ein Imageproblem, das ihre Existenz bedroht: Motorenhersteller wie Honda wenden sich ab, um die Ressourcen zur Entwicklung alternativer Antriebe zu bündeln, Sender wie RTL übertragen bald nicht mehr, weil die sog. Kosten-Nutzen-Rechnung aus ihrer Sicht nicht stimmt.

Wer nur das Offensichtliche zugibt, räumt Mick Schumacher so gesehen einen Haufen Steine aus dem Weg: Was einmal war, das muss nicht wiederkommen.